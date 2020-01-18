你當代了嗎？台北藝術週總整理　亮點活動別錯過

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）一年一度的藝術週又來囉！這週（至20日）在台北同時有許多博覽會舉行，世界知名的畫廊紛紛應邀前來共襄盛舉，不只可見鎮館之寶，也可見許多崛起的新銳藝術家創作，此外，還有梵谷的沈浸式體驗展，以及圖坦卡門展覽也陸續登場，過年期間也不打烊，一起來場台北藝文之旅吧！

台北當代 Taipei Dangdai



台北當代（圖/台灣英文新聞）

許多藝人都爭相朝聖的台北當代，集結知名的外國畫廊豪瑟沃斯 、里森、白立方等共99家國內外畫廊齊聚展出，並從館內一路展到館外，連台北101都可見台北當代蹤跡，館內也將舉行論壇、講座、導覽等多元活動，讓大家深入的認識當代藝術。

日期：至1月19日

地點：南港展覽館一館

台灣當代島嶼連線藝術博覽會



由Whaaaaa's studio打造的飯店行博覽會（圖/主辦單位）

生活化的展覽希望大眾將藝術視為生活中的一部分，容納多元的藝術家，將最新、最前衛的藝術觀點帶回台灣，邀請世界各地的13個國家及2個地區的藝術家來台參展，由藝術家規劃飯店展間，藏家更可直接與藝術家面對面交流。

日期：至1月19日

地點：南港老爺行旅

藝術未來 Art Future



兩大展場，50家畫廊展出（圖/台灣英文新聞）

結合國外及台灣重要的當代畫廊展出，展品多聚焦平面繪畫及錄像作品，共有50間藝術機構參展，包含法國巴黎 V&E ART、Art Trop、韓國 Keumsan Gallery、日本GALLERY CLASS、新加坡Art Xchange Gallery等橫跨歐亞的國際畫廊。

日期：即日起至1月19日

地點：台北神旺大飯店5樓、富邦國際會議中心B2

One Art Taipei



（圖/主辦單位）

2020年OAT打造飯店行藝術博覽會，持續詮釋藝術、人文、科技、經典及未來，發掘現代藝術的無限可能，三大展區包含，各國精銳畫廊現當代藝術的頂尖作品「藝術無限（Unlimited）」專區、限定35歲以下的年輕藝術家創作的「發現藝術（Discovery）」專區；多元的「媒體藝術（Media Art）」。

日期：至1月20日

地點：台北西華酒店

再見梵谷－光影體驗展



梵谷經典創作《麥田群鴉》（圖/KKLIVE）

該展於過年期間也不打烊，透過科技將梵谷創作打造沈浸式展覽，不僅被名畫《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等給包圍，加上古典音樂及神秘氣味的薰陶，讓梵谷迷身歷其境體驗畫家當時的歐洲生活，之後預計移師高雄。

日期：至4月5日

地點： 新光三越信義新天地 A11 館六樓

圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展



展覽一睹法老奢華的生活（圖/台灣英文新聞）

埃及法老圖坦卡門來炫富囉！極富爭議性的傳説廣為後人流傳，展出共500多件作品，包含黃金面具、戰鬥馬車、國王座椅等，搭配國家地理頻道知識性的說明影片，除了披露法老短暫的統治生涯，更深入淺出的了解埃及文化。

日期：至4月5日

地點：中正紀念堂2、3展廳

台北101穿新衣



台北101「穿」上藝術家林明弘（圖/主辦單位）

台北當代讓藝術走出戶外更高到難以忽視，將台灣知名「花布」藝術家林明弘顯示於台北101外牆上，似窗花又像古代銅錢的設計巧妙結合當代及傳統，十分吸睛！自即日起至19日晚間18:30、18:40、18:50三個時段一起抬頭看看台北101吧！

日期：每日18:30、18:40、18:50至1月19日

地點：101大樓北面