瑞銀響應聯合國永續目標　揭曉駐紐約台灣藝術家創作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）瑞銀集團打造台北當代展會，呼應聯合國提出的可持續發展目標，委託並收藏駐紐約的台灣藝術家黃海欣創作，靈感來自採訪台灣慈善家，盼透過藝術改變世界。

台北當代藝術博覽會（台北當代）由瑞銀集團（以下簡稱瑞銀）呈獻，除了聚集99家國內外畫廊展出，也帶來一系列文化項目，主題聚焦永續、傳承及慈善事業，利用展場內的空間呈獻#TOGETHERBAND，該項目於 2019 年提出，旨在支持聯合國提出的可持續發展目標（SDGs）。

瑞銀於今（17）日揭幕由駐紐約台灣藝術家黃海欣創作的全新委託作品，同時她也是瑞銀藝術藏品收藏代表，創作的21件靈感來自她採訪的台灣本地慈善家，以及瑞銀集團台灣區總經理陳允懋先生的故事，十分具有啓發性。



瑞銀委託黃海欣系列創作（圖/台灣英文新聞）

黃海欣為年度 U-Charity 慈善計劃創作的作品反映參與者圍繞慈善事業、家族傳承以及藝術文化在社會中的地位等主題提出的獨特見解；總體來說，該項目探索藝術及個人視野如何帶來變革的力量，瑞銀典藏廳內更會舉行系列由頂尖藏家、畫廊擁有人及當代藝術家們主持的講座，探討包含性別平等與慈善事業等主題。

黃海欣繪畫風格強烈，充滿黑色幽默嘲諷意味強烈。她表示，創作多為對日常生活的觀察，反映當下社會氛圍，多為挖苦、嘲諷、黑色幽默，但這次題材較以往不同，也是首次和別人合作，實在蠻挑戰。

黃海欣強調，透過藝術可以轉換思考，開啟更多看事情的角度，也改變既有思維，「我在做我擅長的事（繪畫），和大家一起合作幫助改變世界」。