罷免韓國瑜第一階段連署通過　第二階段連署門檻23萬人

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）有關民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜連署案，中央選舉委員會今（17）日宣布第一階段連署通過，第二階段民團必須在60天內搜集超過23萬高雄市民的連署，才能舉行罷免投票。

「罷韓」是由「Wecare高雄」、「公民割草」等公民團體，以及台灣基進共同發起，並於12月26日遞交第一階段約三萬提議人連署書至中選會。

中選會今日表示，高雄市選舉委員會在週三（15）以高市選一字第1093150026號函報提議人名冊查對結果，而依據實際清點結果，提議人人數為2萬9,908人，符合規定書件人數為2萬8,560人，不符合規定人數1,348人，已達法定提議人的人數。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第79條第2項及第80條第1項、第3項及其施行細則第48條規定，中選會應於1月20日前函請連署領銜人自收到通知次日起10日內，向中選會領取連署人名冊格式，並於60日內徵求第二階段連署，在期間內將連署人名冊正本、影本各一份遞交至高雄市選委會，逾期不予受理。

第二階段連署人數應為原選舉區選舉人總數百分之10以上，也就是必須要有超過23萬人連署，才能進入第三階段罷免案投票；第一階段提議人及第二階段連署人的人數應分別計算。

根據高雄市政府相關局處估計，「罷韓」投票約需新台幣8,000多萬元，等同一次市長選舉的規模，加上補選的選務作業約需1億3,000多萬元，兩項相加恐將超過兩億元。

高雄市財政局局長李樑堅稍早表示，高雄市府並無此預算，加上財政困難，因此不排除向中央爭取補助，或是動用市長第二預備金。

對此，「Wecare高雄」回應，「我們認為，這是用財政來綁架憲法保障的公民權利」，對於多數市民期待的工作，財政局拿沒錢當藉口，本身就是失職與無能的表現。

「Wecare高雄」指出，高雄市府若真的在意經費的問題，那應「請市長自己辭職，讓高雄早日停損，市政早日重新啟動。」