蔡英文連任　日本議員轉交首相安倍晉三親筆賀函

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日華議員懇談會會長古屋圭司今（17）日赴總統府會見總統蔡英文，轉交由日本首相安倍晉三以自由民主黨黨魁身分寫的親筆賀函，祝賀蔡總統順利當選連任。

蔡總統致詞時表示，過去三年多來，她常在總統府接待古屋圭司，像是前（2018）年就見了三次面，她非常感謝古屋圭司關心台灣，時常來台交流，此次大選後也立即來訪，給予台灣最大的支持。

蔡總統提及，選舉已經順利落幕，展現出台灣民主制度的成熟及可貴，台灣將持續努力確保民主、自由及主權，並致力維護台海和平穩定，對區域和全球繁榮的發展，做出更多貢獻，也期待日方持續給予協助和支持。

蔡總統指出，過去三年多來台日關係越來越密切，去（2019）年開始，日本也參與台美的全球合作暨訓練架構（GCTF），共同舉辦活動，她期待未來能繼續透過這個平台，強化台美日更全面的合作夥伴關係。

此外，蔡總統也期盼可以跟日本，針對包括經貿交流等各種議題，加強協商並且促進合作，創造台日雙贏局面；她也預祝日本今年舉辦2020東京奧運及帕運一切圓滿順利。

根據《自由時報》報導，日本首相安倍晉三也以日本執政黨自民黨黨魁身分執筆賀函，並由古屋圭司遞交給蔡總統。

總統大選上週六（11）落幕，蔡總統以史上最高票順利當選連任，日本外務大臣茂木敏充在結果出爐後第一時間便發布聲明祝賀，並表示台灣是日本非常重要的夥伴及珍視的朋友，日本政府將在過往的基礎上，持續深化與台灣的非官方交流及合作。