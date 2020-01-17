台灣藝術未來兩大場域展出　新銳錄像藝術大放異彩

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2020藝術未來博覽會結合國外及台灣重要的當代畫廊展出，展品多聚焦平面繪畫及錄像作品，今年的亞洲新星獎由錄像藝術家陳家翊、Sid And Geri、新媒體藝術家潘勁奪得，精彩的展品自即日起至19日台北神旺大飯店5樓與富邦國際會議中心B2登場。

第二屆藝術未來（Art Future）持續以亞洲當代新銳藝術為核心價值，結合海內外重要國際青年藝術博覽會與藝術平台，及親手打造的亞洲新星獎（ART FUTURE PRIZE），以培力藝術新秀為目的，擴張新銳藝術家的國際市場版圖，深化當代藝術的全新思維，成為當代藝術推手之領袖。

主辦單位表示，去年（2019）開幕首日創下突破1500人觀展佳績，有來自中國、日本、韓國、印尼、馬來西亞等各地藏家與貴賓共襄盛舉，最後在閉幕時累積高達近7000人次參觀，預估今年首日將迎接超越2000人次湧入現場。



藝術未來創辦人及總監張學孔（圖/台灣英文新聞）

藝術未來創辦人及總監張學孔為了鼓勵年輕藝術家做自己想做的事，並使其透過藝術獎項與國際藝術市場接軌，因此創設「亞洲新星獎」，為藝術新秀開啟國際藝術市場大門，使其在藝術未來發光發熱。

今年共有50間藝術機構參展，包含法國巴黎 V&E ART、Art Trop、韓國 Keumsan Gallery、日本GALLERY CLASS、新加坡Art Xchange Gallery、台灣宛儒畫廊、國璽天際、伊日藝術計畫等橫跨歐亞的國際畫廊，結合台灣重要的當代藝術替代空間，例如伊通公園、福利社與其他藝術平台，以及嚴選台藝大等頂尖大學美術系研究生的精銳作品。



韓國藝術家展出（圖/台灣英文新聞）



台灣宛儒畫廊呈現三位國際知名藝術家作品（圖/台灣英文新聞）

此外，主辦單位特與日本3331千代田藝文空間（3331 Arts Chiyoda）、韓國藝術博覽會Art Asia、法國巴黎當代藝術博覽會YIA (Young International Art Fair)等藝術機構聯合在各國綻放藝術之花，呈現當代藝術的不同面貌，與各國藝術家的個人思想與特質。

其中，3331 Arts Chiyoda在東京千代田練成中學廢校之後，搖身一變成自由發揮創意的人文空間；Art Asia與YIA Art Fair以發掘才華橫溢的年輕藝術家為目標，推動新銳藝術家進入國際藝術市場，參展畫廊與藝術家橫跨歐、亞、美三大洲。

主辦單位透露，本屆亞洲新星獎的參賽者來自台灣、泰國、烏克蘭等近百位國際新銳藝術家，評審委員則由藝術界的重要知名人士，包括德國DAM Gallery 負責人沃夫．黎瑟（Wolf Lieser）、日本知名收藏家宮津大輔、印尼藝術博覽會Art Moment Art Fair總監西里同嘉（Leo Silitonga）等人擔任，競爭十分激烈，最後由台灣的陳家翊、Sid And Geri、以及潘勁獲頒前三名殊榮。