寒假來心希望農場找樂子 食農體驗正夯

新北市為推廣有機農業及食農教育， 首度與中華民國兒童課後照顧輔導協會於2月3日至7日，連續5日 於鶯歌區「心希望農場」推出「新北小農-食全食美」 食農教育推廣活動，今(17)日記者會現場， 邀請家長在寒假期間，帶著小朋友一同來農場體驗彩繪斗笠、 找菜蟲、拔有機蔬菜，擔任一日小農夫。

新北市自民國98年起輔導鶯歌區農會開辦「 心希望農業示範推廣計畫」，吸引從農人力回流及活化農地再利用， 至今已培訓農業技術人員約297位。 透過租用閒置農地作為有機農業教育實習園區， 藉此讓民眾認識有機農業也吸引人力回流從事生產， 除了專業技術培訓外， 也與鄰近學校合作舉辦一日農夫體驗擴大推廣食農教育。 鶯歌區農會理事長黃照旭表示， 學童近距離參與有機生產及收獲過程，能直接感受農民的辛勞， 希望從下一代扎根、親近土地，推廣健康安全新農業。

心希望農場今(109)年特別與中華民國兒童課後照顧輔導協會合 作，在寒假期間舉辦5梯次食農教育體驗活動，每梯次開放100位 名額，讓設籍本市8~12歲的學齡孩童可以來到心希望農場， 藉由設置大地遊戲的方式，包含彩繪斗笠、體驗收成農作物、 認識農業器具、害蟲等， 讓學童可以透過遊戲體驗的方式來體驗有機農業。

中華民國兒童課後照顧輔導協會曾承逸創會理事長表示， 過去台灣社會發生食安問題時，人們僅短暫的關注食物的問題， 隨著時間過去而遺忘，因此為了讓學童從小認識食物、 土地與人之間的關係，成了這次推出活動的主要契機。

農業局表示，新北市自102年起實施營養午餐供應有機蔬菜計畫， 並優先媒合轄內生產者供應，以消費帶動生產， 如今有機理念已逐步受民眾肯定， 另外我們也針對通過有機驗證的農友提供各項補助， 降低農友生產成本及資金壓力，鼓勵有機生產， 透過這次活動跨域將有機理念延伸至學齡孩童， 讓更多新北市在的的學童能更加認識在地優質農業及農產品。 更多活動詳情可於「新北小農-食全食美」 食農教育推廣活動網站查詢(https://www. beclass.com/rid= 23417f95e031d52ef423)。