點亮台北101 中華電信動畫展現年輕世代聲音

中華電信展現年輕化品牌形象， 今年特別規劃從年節前一周開始持續到初六， 將最真實的年輕世代心聲製為動畫、點亮台北101！ 即將播出的兩項動畫內容以「12字傳情」及「 HiNet光世代虛擬代言人Lumina」為主軸，將分別在1/ 19至1/24期間及1/24至1/30期間播出， 陪伴民眾一起歡喜度新春！

中華電信表示，近年舉辦多場活動皆採上網票選的方式， 邀請參與者共同表達心聲。 去年11月出爐的HiNet光世代虛擬代言人Lumina， 即經由7百多件投稿作品中票選而出； 而傳情活動共6百多則投稿亦開放千名IG粉絲參與投票， 選出最受歡迎的9句傳情訊息，共同點亮台北101。

將於1/19至1/24期間播出的「12字傳情」， 9則獲選內容除了展現年輕世代的個性及創意， 也反映出關懷群體的心聲，包含溫馨感人的「 媽咪妳永遠活在我心裡」、「人生就是要為自己而活，加油」、「 謝謝你們陪在身邊，新年快樂」、「西瓜，五年後請娶我！」、「 愛與和平，假期快樂！」；以及向群眾喊話的「 中壢高商國三五統測加油！」、「投完票仍要監督政府守民主」、「 香港加油，我們挺你！」、「愛地球、愛台灣、最愛爸媽」 等熱血傳情。

而1/24至1/30期間亮相的「Lumina」， HiNet光世代的全新虛擬代言人， 也是中華電信第一位來自虛擬世界的工作同仁，未來Lumina 將以互動方式介紹中華電信的新產品、新服務。為了讓大眾先熟悉 Lumina ，中華電信特別在春節期間讓她以新人之姿登上台北101， 和民眾一同歡喜過年！

傳情訊息將於1/19至1/24除夕期間，在19:00至21: 30每小時08分、20分播出(1/24為每小時08分播出)； HiNet光世代虛擬代言人Lumina 則將於1/24除夕開始播至1/30初六。

民眾前往觀賞可選在台北市政府東大門廣場、 信義誠品前等位置最為清晰。 播出最新資訊請參考中華電信官方IG帳號「cht_ official」貼文及限時動態。