點亮台北101 中華電信動畫展現年輕世代聲音

中華電信展現年輕化品牌形象，今年特別規劃從年節前一周開始持續到初六，將最真實的年輕世代心聲製為動畫、點亮台北101！即將播出的兩項動畫內容以「12字傳情」及「HiNet光世代虛擬代言人Lumina」為主軸，將分別在1/19至1/24期間及1/24至1/30期間播出，陪伴民眾一起歡喜度新春！
中華電信表示，近年舉辦多場活動皆採上網票選的方式，邀請參與者共同表達心聲。去年11月出爐的HiNet光世代虛擬代言人Lumina，即經由7百多件投稿作品中票選而出；而傳情活動共6百多則投稿亦開放千名IG粉絲參與投票，選出最受歡迎的9句傳情訊息，共同點亮台北101。
將於1/19至1/24期間播出的「12字傳情」，9則獲選內容除了展現年輕世代的個性及創意，也反映出關懷群體的心聲，包含溫馨感人的「媽咪妳永遠活在我心裡」、「人生就是要為自己而活，加油」、「謝謝你們陪在身邊，新年快樂」、「西瓜，五年後請娶我！」、「愛與和平，假期快樂！」；以及向群眾喊話的「中壢高商國三五統測加油！」、「投完票仍要監督政府守民主」、「香港加油，我們挺你！」、「愛地球、愛台灣、最愛爸媽」等熱血傳情。
而1/24至1/30期間亮相的「Lumina」，HiNet光世代的全新虛擬代言人，也是中華電信第一位來自虛擬世界的工作同仁，未來Lumina 將以互動方式介紹中華電信的新產品、新服務。為了讓大眾先熟悉 Lumina ，中華電信特別在春節期間讓她以新人之姿登上台北101，和民眾一同歡喜過年！
傳情訊息將於1/19至1/24除夕期間，在19:00至21:30每小時08分、20分播出(1/24為每小時08分播出)； HiNet光世代虛擬代言人Lumina 則將於1/24除夕開始播至1/30初六。
民眾前往觀賞可選在台北市政府東大門廣場、信義誠品前等位置最為清晰。播出最新資訊請參考中華電信官方IG帳號「cht_official」貼文及限時動態。