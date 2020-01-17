2020印尼臺灣形象展3月登場 搶攻潛力無限印尼商機

印尼2.7億的龐大人口，是東南亞最大經濟體、全球穆斯林人口最多的國家，也是各大集團、外商摩拳擦掌角逐的市場。為協助我國業者爭取龐大商機，經濟部國際貿易局及外貿協會本年度特別選在西爪哇省首府、同時也是創意之都的萬隆(Bandung)，於3月26日至28日辦理臺灣形象展，將臺灣的創意及科技結合美好便利的生活帶到印尼，提高臺灣文創生活產品在當地的形象與知名度。

根據IMF預估，印尼將在2050年成為世界第四大經濟體，排名僅次於中國大陸、印度及美國之後，在近期全球景氣受美中貿易戰、英國脫歐等因素拖累之際， 2019年第三季印尼經濟成長仍能維持在5.02%的中高水準。經濟成長帶動消費力提升，零售業蒸蒸日上，如知名家具品牌IKEA 於去年底在距離雅加達1小時左右車程的茂物(Bogor)市開設了第二家通路門市，並表示將在2020年再開兩家，看好印尼的消費實力。

此外，印尼也有東南亞最大的網路族群，平價移動裝置降低網路使用門檻，加上印尼人本身花錢不手軟，喜歡話題性消費，高性價比的生活用品、小家電是網路購物主要銷售商品之一，其餘還有消費性電子與周邊商品、影音內容、鞋包服飾等等。當地新興電商平台如雨後春筍竄起，各外國電商平台如JD.ID、Shopee也趨之若鶩，儘管目前印尼交易99%仍使用現金，但在去年10月新任印尼教育部長已開始在小學試行以Go-Pay繳交學雜費，數位支付對電商及消費市場進一步推升指日可待。（新聞轉載自新住民全球新聞網）