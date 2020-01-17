暖身臺北國際書展 新北市圖「悅讀韓國」跟阿珠媽學韓語

新北市立圖書館搭配即將展開的臺北國際書展，寒假1月21日開始推出「悅讀韓國」寒假兒童閱讀活動，邀請大小朋友認識歐爸以外的韓國，不僅要化身韓國當紅偶像，大跳電競街舞；跟韓國大媽學說韓語、認識韓國美食、體驗韓國新年風情；還要自己動手作韓風流行小物，體驗滿滿的「韓」流！

北市立圖書館特別與台北書展基金會合作，推出「悅讀韓國」寒假兒童閱讀活動，除了有「悅讀韓國」與「新北嚴選寒假好書展」兩個主題展覽，同時還有「阿珠媽聊韓文化」、「韓國x電競」講座、「Just Dance 韓假動一動」電競街舞體驗營、「韓國美食教學」、「花漾韓服—兒童想像力插畫」、「童趣韓國—繪本世界好好玩」等一系列包括主題講座、研習課程、故事活動、經典影展、陪讀活動等超過百場的韓冬閱讀童樂會，讓大家可以透過閱讀認識韓劇、偶像外的韓國，更深入了解韓國文化並藉此擴大國際視野。



「悅讀韓國」新北市寒假兒童閱讀活動1月21日起至2月26日間將於新北全市29區同步展開，各項活動完全免費，1月16日起陸續開放報名，1月21日至2月10日完成學習護照還可兌換限量小禮物！

詳細活動查詢：

新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/MainPortal/

洽詢電話：(02)29537868

（新聞轉載自新住民全球新聞網）