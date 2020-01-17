中國加重打壓 力促「中梵協議」神父遭驅逐流落街頭

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）曾竭力促成中國與梵蒂岡簽訂「中梵協議」的主教郭希錦，由於不願加入官方控制的「愛國教會」而接連受到監控、騷擾等迫害。1月15日更驚爆他已遭北京當局趕出主教府，露宿街頭。

《亞洲新聞（Asia News）》報導，中國控制宗教自由，要求天主教神職人員都要加入受官方管控的「愛國教會」。15日官方以「消防安全」為由，切斷堂內水電，強制關閉福建5個堂區的教會，並將裡面的神父趕走，其中閩東教區（福建）原正權主教郭希錦也在被驅趕的名單之中。

《央廣》指出，郭希錦是中梵協議中的重要人物，身為被梵蒂岡教廷認可的閩東教區正權主教，自主將正權主教讓給北京當局指派的愛國教會主教詹思祿，自任助理主教，以促成「主教任命協議」。

由於郭希錦曾表示，他服從國家法律，但愛國教會的原則與天主教的教義不相容，拒絕簽署加入愛國教會，因此遭到北京當局監控並進行打壓。官方曾威脅其若不加入愛國教會，就要拆除他老家福安市西隱村的耶穌聖心像以及14處苦路像，但郭並未妥協。

為了趕走郭希錦及其他神職人員，當局稱該教堂大樓建築物未遵守消防法規，故而「停止使用」。其他拒絕簽署加入愛國教會的神職人員也面臨同樣命運，露宿街頭。

由北京當局指派的愛國教會主教詹思祿，馬上任命了另一位簽署加入教會的堂區神父，該教堂馬上被開放，沒有經過任何整修或改建，可見當局聲稱的「消防法規」純粹是迫害的藉口。

報導指出，在閩東教區的57位神父中，至少20位神父尚未簽署加入愛國教會。有神父表示，簽名只是控制與更大規模迫害的開端，神父將成為黨的官員，需同意不向18歲以下的兒童及青少年傳福音，也要傳福音到至高無上的共產黨內，與天主教的教義相悖。