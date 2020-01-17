台灣觀光品牌 脊梁山脈與原住民部落之美 (有影片)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）響譽國際的蝴蝶王國-台灣還有一個，讓許多遊客流連忘返的獨特天然美景。今(17)日在台北，台灣觀光以「脊梁山脈旅遊年」作為今年的主題，並在鄒族古謠傳唱隊的歌聲中揭開序幕。

3年前，生態旅遊協會理事長郭城孟率領組員歷時56天，從烏來山區走進山林，再從屏東走出來。以此為發想，交通部觀光局今年以台灣的脊梁山脈，也就是以我國的5大山脈作為架構，規劃出7條高山經典路線、25條中海拔副路線，並結合地區性特色的8條衍生路線，讓國內外遊客可以規劃獨具魅力的經典旅遊。為此台灣觀光以阿里山山脈，也就是鄒族千年生活的領域，做為脊梁山脈的出發點，讓遊客可以體驗台灣的奇、險、峻、秀山脈，同時品嘗部落美食。

阿野山樂野部落陳忠明夫婦講解鄒族部落著名的活動-「不插電咖啡體驗」，如何從甩豆、去殼、炒豆，至降溫、磨豆、濾沖的過程。(照片/台灣英文新聞 林靜怡拍攝)

郭城孟分享他多年到世界各地旅遊的經驗，如南美洲、非洲。他以南美洲安地斯山脈為例並表示，雖然這裡早期是由西班牙統領，當地也有原住民部落，但並不是活的，所謂的不是活的指的是，沒有原住民族在那裡生活，這是有別於台灣的原住民族部落。

台灣共有逾250座超出海拔3,000公尺的高山，而從低海拔往高海拔走，大約500公尺就會走進原住民族的傳統狩獵範圍。若將各地原住民的狩獵範圍一個一個把他加起來，就是我國的脊梁山脈。台灣的腹地雖小，由於我國的人文歷史的獨特性與生態的多元性，郭城孟說，若要把台灣放到全世界，我們要端出別人所沒有的東西，那就把脊梁山脈加原住民部落作為我國的品牌。

阿里山樂野部落陳忠明夫婦帶來鄒族部落著名的活動-「不插電咖啡體驗」。(照片/台灣英文新聞 林靜怡拍攝)

另外則是我國原住民的傳說故事，郭城孟說，他到了2006-2007年才知道台灣原住民族，大部分是在冰河期的時候走路到台灣，那時的台灣海峽沒有海水。因此很多原住民族的傳說都不會提到海洋，像鄒族的祖先就會提到，因為他們遇到大洪水，所以才走到玉山，之後才走到阿里山，會提到海洋的原住民族只有阿美族與達悟族。

不插電咖啡的製作過程成品。(照片/台灣英文新聞 林靜怡拍攝)

交通部觀光局表示，阿里山在發展脊梁山脈生態旅遊已有成果，2019年已有16團共計192位遊客參與，約有新台幣200萬的觀光產值，2020年預估可產出100團共計1200位遊客參與，創造約新台幣1000萬的觀光產值，為部落帶來新台幣840萬的觀光收入。

今天的活動除了介紹台灣的山林之美外，還邀請阿里山樂野部落陳忠明夫婦帶來鄒族部落著名的活動-「不插電咖啡體驗」，講解從一顆顆生豆開始到最後消費者手上的濃郁醇厚的咖啡的製作過程。

「不插電咖啡體驗」

照片左起：觀光局長周永暉、交通部長林佳龍。(照片/台灣英文新聞 林靜怡拍攝)

影片轉載自交通部觀光局阿里山國家風景區管理處