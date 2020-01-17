「行動奉茶車」出沒在桃園機場 坪林茶博館首創奉茶接機

穿梭自在的「行動奉茶車」出沒在桃園機場囉！新北市坪林茶業博物館與曾參與義大利米蘭世博會的公民組織OPTOGO合作，帶著「行動奉茶車」來到國門，首創在機場奉茶迎賓，將於今(16)日下午帶著精心設計的時髦「行動奉茶車」，用臺灣特有的溫暖人情味與在地好茶，為各國旅客留下茶香滿溢的入境體驗！

桃園機場是國際旅客來到臺灣的第一印象，此次茶博館發揮創意與熱情，親切奉上甘醇好茶為入境旅客接風洗塵，以陣陣茶香消除航程中的疲憊，讓旅客皆大感驚喜，開心品茗之餘紛紛與現場茶車及巨型茶壺裝置合影留念，並表示從未在其他機場享受過這麼溫馨難忘的入境體驗，也對臺灣充滿人情味的茶文化留下了深刻的印象，成功打造出最有溫度的文化外交創舉。

新北市政府文化局表示，坪林茶業博物館為全國唯一茶主題公立博物館，為了讓茶文化的推廣無遠弗屆，館方積極突破地域界限，不但將各種茶文化知識做成「行動博物館」展示箱到各地展出推廣，更帶著最具臺灣在地特色的奉茶風俗前進國門，在寒冬中為入境旅客奉上一杯杯香醇熱茶，充滿溫度的服務讓人暖口又暖心。

沒參與到機場奉茶的朋友也無須遺憾，茶博館在年假期間也將推出「茶山鼠來寶」系列活動，初二起便開館，歡迎大家來走春，現場還能參加抽獎，獎項包含臺北大阪來回雙人機票，特色茶具組、精選茗茶、茶點禮盒等，邀您感受坪林茶山之美，還有機會再暢遊日本茶鄉！更多活動詳情請至茶博館官網www.tea.ntpc.gov.tw及臉書www.facebook.com/pinglin.tea.m查詢。