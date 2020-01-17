中華電信學院與虎尾科技大學 攜手合作佈局5G智慧製造、無人機人才培育

為加強產學技術合作、有效運用研究與技術資源，中華電信學院與國立虎尾科技大學雙方共同簽訂合作意向書，合作進行5G智慧製造產業技術之場域建置、無人機及農業科技應用相關研發與培訓，加速並共同佈局無人機考照及場域建置、自駕車應用與人才培育事宜，包含碩博士產業專班、共同建置產業學院及相關課程開設等，以強化雙方合作與交流機制，結合產學界共同創造多元創新應用新市場。
中華電信致力於成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」，隨著技術演進，與時俱進跨入許多創新領域，如5G智慧製造、無人機、自駕車、智慧農業、人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，投入大量人力與資源，強化夥伴生態圈，引領台灣產業發展，積極帶動台灣整體競爭力的提升。中華電信學院洪維國院長指出為擴展5G應用商機，中華電信學院積極扮演產官學研交流平台之角色，建構成為5G應用之培訓、試驗及垂直展示場域，歡迎產官學研各界善用中華電信學院平台，共同攜手邁向5G新世代。
虎尾科大覺文郁校長指出為促使技職教育與5G行動通訊結合，培訓未來5G相關技術專才，推展產學合作教學與實務訓練，落實學用合一與對焦企業之目標，藉由5G技術與智慧製造技術與本校智慧製造技術及航太維修科技和無人機優勢，並可結合該校新成立之農業科技系在農業科技應用等各領域，透過場域建置培養學生進行智慧製造技術累積，協助考取無人機產業應用相關執照，以及與中華電信學院合作開設相關5G、大數據、人工智慧課程，將可大幅提升學生未來職場就業能力。
雙方透過產學研策略技術合作，包含研究資源分享與交流、5G智慧製造、無人機應用與考照場域建置、自駕車應用、農業科技應用、產業專班等。因應5G時代來臨聚焦應用面新興科技領域，全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用數位商機，提升台灣5G智慧產業實力與創新能量。