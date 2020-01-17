新北市農民節登場 侯友宜表揚新北農業榮耀

新北市各界慶祝109年農民節大會16日上午在新北市農會舉行，市長侯友宜到場祝賀， 會中表揚多位農業產銷優良農民及有功人員， 感謝這些優秀農友的努力及付出。

每年2月4日為立春也是農民節，適逢農曆春節即將到來， 新北市各級農會為感謝農民一年來的辛勞及貢獻， 提前舉辦農民節慶祝大會， 並表揚過去一年來本市農業產銷優良農民及有功人員，如108年奪 得全國製茶技術競賽冠軍的坪林青農翁治源，31歲的他擁有電機碩 士學歷，5年前回到坪林和父親一同製茶， 以工程技術背景的精神融合傳統的製茶技術， 成為新北最年輕的冠軍得主，為新北蟬聯全國製茶競賽九連霸， 也代表茶產業新世代的接班人。

另外， 會中也表揚許多在基層第一線服務農友的農會小組長及農會指導員， 其中深坑區農會的家政指導員蔡麗智，在農會服務超過30年，15 年前因為班員的一句話，「每次學習下課，回家再做就懶惰， 但不做又可惜、再不做就會忘記」， 班員提議將所學的作品送給需要的人， 深坑區農會成立社區關懷據點，讓更多在地的長者參與活動， 現在已是許多深坑區阿公阿嬤生活重心。 她帶領志工隊關懷需要照顧的長者，為長者量身訂做許多活動， 例如疊杯、手做點心、非洲手鼓等活動，備受好評。108年深坑區 農會更奪得農委會頒發的第一屆綠色照護優良典範獎。

市長在會中特別感謝這些農業工作者的參與及協助，過去的一年裡， 新北的農業及農會榮獲9項農金獎、2項農村領航獎、3位百大青農 、全國農業製茶及採茶冠軍及十大綠色照護獎等，表現非常傑出， 尤其第一線的基層工作人員， 因為有他們的努力展現出新北農業的優異實力， 他也表示進入新北市政府後， 積極推動行動治理帶領市府團隊走到第一線， 有效率的為市民解決問題， 市府也透過各項農業政策及新農漁民輔導計畫，從生產技術輔導、 農業資材補助及通路開拓，從14處小農鮮舖、3處農民直銷站、9 處農夫市集等，提升農民的收益； 也持續推動全國唯一農漁民長者的免費健檢，照顧農民健康。