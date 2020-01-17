越南疑出現首例「武漢肺炎」感染 中國宣佈新增第2例死亡

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國武漢「2019新型冠狀病毒」疫情持續蔓延，泰國、日本、越南相繼通報新案例，我國陸委會將赴中國武漢市旅遊警示燈號提升至「黃色」。1月15日武漢市衛健委通報新的死亡案例，目前為止共造成2人死亡，另有5例在治重症患者。

中國武漢市衛生健康委員會最新通報，2020年1月15日新增死亡病例1例。死者熊某某，男，69歲，2019年12月31日發病，2020年1月4日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院救治，入院時患有嚴重心肌炎（心肌酶達到正常值20倍，心電異常）；腎功能異常；多髒器功能受損嚴重；胸部CT提示肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，考慮有肺結核、胸膜結核疾病，於1月15日00:45因搶救無效死亡。

這也是2019新型冠狀病毒自去年在中國武漢市爆發以來，第2名死亡病例。累計中國共41例感染，其中已治愈出院12例，在治重症5例，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

泰國於1月14日出現首例2019新型冠狀病毒確診個案，患者為一名61歲中國女遊客，這也是全球首例中國境外發現病例。接著日本在1月16日證實確診首例個案，患者是居住在神奈川縣，年約30多歲的中國人，曾前往中國武漢市。

《中央廣播電台》報導，越南衛生部也證實，其傳染疾病監控系統1月14日發現來自中國武漢市的2名旅客，自峴港國際機場入境時，檢測到有發燒等症狀，目前2人已被有關當局進行隔離觀察，並採樣送驗。

世界衛生組織（WHO）1月14日表示，引發中國武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒會有「有限度人傳人」的情況，甚至有可能大規模蔓延。