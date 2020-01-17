屏東「八美」滿滿異國風情 網友驚艷大呼組團一起去！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）宣傳屏東美景，屏東縣政府釋出最新宣傳片，充滿異國風情、豐富色彩及動感魅力，每個畫面都彷彿置身國外，讓網友想手刀收行李去打卡。

「你以為屏東只有這樣嗎？屏東和你想的不一樣！」，潘孟安縣長表示，提到屏東，很多人都想到墾丁，但除了大家熟知的山海美景外，屏東近幾年新興非常多的景點，不論是公部門打造或是民間設計，都逐漸展現屏東城市新美學，在在都令人驚艷。

屏東縣政府2017年推薦十處「最」有意思的打卡點，在網路上掀起熱烈討論後，2019年舉辦台灣燈會，更讓人注意到屏東愈來愈不一樣。去年底潘縣長就職五週年推出「屏東前進」影片，一連串的施政亮點，從農特產品、共融式公園、貼心小黃巴士、全國唯一全面推動國小課後照顧等，展現屏東的軟實力，激起很多人的共鳴與感動。

縣府進一步彙整新興景點及網路上拍照夯點，透過影片再推薦八美新景點，令人不敢置信「這是屏東嗎？」

八美景點包括：

最美教堂─天主教佳平法蒂瑪聖母堂（泰武鄉佳平巷3號）

最美金字塔─2019台灣燈會山海昇平燈飾（屏東市台糖縣民公園）

最美游泳池─國立屏東大學游泳池暨體適能館

最美草原─墾丁國家公園水蛙窟

最美神社─牡丹鄉高士神社

最美彩繪─屏東職人町

最美火車─南迴線藍皮火車

最美田徑場─屏東縣立田徑場海洋風看台

影片以舞蹈來串接場景變化，一開始的日風、美式、希臘、中東等風格建築或景點就讓人眼睛為之一亮，搭配柔和唯美的畫面色調及對稱協調的布局，整部影片展現繽紛色彩與動感魅力，猶如青春期的少男少女般，充滿活力，一改屏東給人的舊有印象。

縣府傳播暨國際事務處指出，影片中每個拍攝景點都充滿異國情調，很難想像居然是在屏東，而且影片中不只八美景點，還有涼山休憩區、知名文青書店南國青鳥、讀者城市、萬年溪景觀橋、屏東市復興圖書館、屏東武德殿演武場、國立海洋生物博物館等，每個都是網美文青打卡的熱點。

屏東縣政府宣傳影片