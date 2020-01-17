澳洲野火多嚴重？ 濃煙環遊世界一周影響全球

澳大利亞首都坎培拉民眾因空品惡化紛紛戴起口罩（美聯社圖片） 澳大利亞首都坎培拉民眾因空品惡化紛紛戴起口罩（美聯社圖片）

澳洲的野火對環境產生嚴重的負面影響，除讓沒有被波及的城市依舊濃煙密佈、火光沖天外，煙霧甚至在上週飄過太平洋入侵南美洲，14日美國太空總署(NASA)更是發佈了驚人的消息，煙霧不只能跨過太平洋，還可以直接繞地球一圈回到澳洲。

衛星雲圖顯示，新年夜東岸大火產生的濃煙才抵達南美，造成當地的天空變成灰濛濛一片，才不過一週的時間，8日濃煙中的懸浮粒子就已經繞過半個地球，NASA解釋，由於澳洲的野火規模實在太大，強烈的上升氣流造成了罕見的「火積雲」，甚至將煙霧帶到高達17.7公里的高空，深入平流層中。

一旦抵達平流層，煙霧就可以藉由水平流動的氣流移動上千英里，對全球氣候造成影響，太空總署說，他們的研究人員正在觀察煙霧在平流層中移動的現象，希望可以確定是否會對氣溫上升或下降造成影響。

不過，雖然煙霧對氣溫的影響沒有確定，倒是觀察到其他現象，這包括讓南美洲天空的顏色因此改變、讓紐西蘭的空氣品質大幅惡化並使得高山地區的降雪顏色變深等等，除此之外，靠近野火發生地的澳洲都市，許多地方的空氣品質已經惡化到危險的程度。

截至截稿為止，澳洲東部的起火點已經超過100處，除摧毀超過了1000棟房屋外，也造成至少28人喪生還有多人失蹤，專家指出，澳洲的火災雖具季節性，但是這次會這麼嚴重是受氣候變遷影響的緣故。