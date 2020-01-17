海洋均溫上升 極端氣候頻率增加與可能崩解的生態系

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）全球氣溫上升，首當其衝的是海洋生態，因為溫室氣體所「扣留」在地球的熱能，有將近90%被海洋吸收，最新的研究指出，這已經導致海洋溫度在2019年來到歷史高峰。

這項透過Argo計畫投放的3800個自由飄移觀測設備所得分析顯示，過去五年是海洋溫度有紀錄以來，歷史上最溫暖的五年，被海洋吸收的熱能，相當於地球上的每個人都整年日夜不停地開著100台微波爐所產生的熱能，整體的量非常可觀。

加溫的海洋會產生很多不良的後果，美國聖湯瑪士(University of St Thomas)的教授亞伯拉罕（John Abraham)說，當海洋溫度上升，降水與水蒸發的模式將會改變，造成旱災、水災與野火等災害變得更加的頻繁，乾的地方會更乾，濕的地方會更濕，且單次降雨強度也會變大，強烈熱帶氣旋等極端氣候也會變得更多。

除此之外，還會造成「海洋熱波」，這種像海中野火一樣的現象會殺死海洋中的生物，嚴重衝擊生態系。

亞伯拉罕教授指出，面對全球逐漸加溫，海洋是反應最明顯的地方，賓夕法尼亞州立大學 (Penn State University)的曼教授(Michael Mann)則說，2019年不只是最溫暖的一年，也是近十年中，單年溫度成長最大的一年，在在提醒我們，人類製造的熱能正在讓地球逐漸加溫。

這份發布在《大氣科學進展》(Advance in Atmospheric Science)期刊的研究顯示，隨著大氣中的溫室氣體濃度增加，大部分的海洋地區都出現溫度上升的情況，1987年至2019年上升的幅度是1955年至1986年的4.5倍左右。

英國海洋生態協會的Dan Smale並沒有參與這份研究計畫，不過他認為該研究已經使用了現階段能取得最完善的資料，成果可信度極高，他表示，大部分熱能堆積在海平面以下300公尺以內的範圍，這邊是海洋生態系最重要、最豐富的部分，如果這邊的溫度持續上升，無疑將危及全球的生態系。