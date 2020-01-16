中國武漢冠狀病毒疑「有限度人傳人」　陸委會宣布調整旅遊警示為「黃燈」

我國疾管署因應中國武漢市之肺炎疫情，自2019年12月31日起已依標準作業針對自中國武漢直航入境之班機進行登機檢疫。 我國疾管署因應中國武漢市之肺炎疫情，自2019年12月31日起已依標準作業針對自中國武漢直航入境之班機進行登機檢疫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）中國武漢「2019新型冠狀病毒」疫情持續蔓延，大陸委員會今（16）日宣佈將中國武漢市旅遊警示燈號提升至「黃色」，提醒國人前往武漢及鄰近地區，應特別加強健康照護並保持防疫警覺。

陸委會表示，疾病管制署考量泰國及日本相繼出現未赴華南海鮮市場卻確診病例，研判不排除有限度人傳人風險，加上感染源尚未釐清，已在今日稍早提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

陸委會參考疾管署決定，同步調整該地區的旅遊警示燈號為「黃色」，建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

陸委會說明，有關2019新型冠狀病毒之疫情，中國至昨（15）日止通報病例為41例，其中重症六例、一例死亡，已出院七例；鄰近的泰國、日本已發現境外移入確診個案，世界衛生組織（WHO）也警示疫情有擴散的風險。

目前國內有九名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案均已排除，目前並無確診個案。疾管署與相關機關將密切關注疫情發展，適時調整防疫因應措施，維護國人健康安全。

陸委會提醒，春節年假將至，旅運人潮增加，疫病傳染機會升高，民眾如擬前往中國武漢及鄰近區域，應避免出入傳統市場、醫院等人多之公共場所及接觸野生和禽畜類動物，並做好個人防護措施。

國人返台14天內如出現發燒等肺炎症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。相關資訊可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw/)。