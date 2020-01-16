走到鐵腿！台北當代藝術博覽會聚99家畫廊　創意探討科技生態議題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北當代集結99家國內外知名畫廊，囊括各國當代藝術家創作展出，並從館內一路展到館外，連台北101都可見台北當代蹤跡，此外，館內也將舉行論壇、講座、導覽等多元活動，該展於17日至19日在台北南港展覽館1館（TaiNEX 1）舉行。

第二屆台北當代藝術博覽會今（16）日正式開幕，由瑞銀集團呈獻，分為四大組別的99家頂尖畫廊及大型公眾藝術計劃，為藝術界專家及跨領域專業人士之間的對話提供一個交流平台。同時一系列全新裝置藝術作品將遍佈市內各區，吸引來自台北及世界各地的觀眾及收藏家與藝術互動。

台北當代藝術博覽會聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）表示，「我們很高興與我們的參展商、參與者和合作夥伴一起為第二屆台北當代揭開序幕。台北當代繼續透過藝術、講座、互動及參與式的體驗，獻上一系列精心策劃的節目，吸引來自台北及其他地區的藏家、畫廊及更廣泛的藝術社區，同時彰顯台北在藝術舞台上佔主導性的文化地位。」

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，「台灣瑞銀集團非常高興今年再次與台北當代藝術博覽會合作。本年度主題圍繞科技及生態，對於我們的客戶及業界來說是當下相當重要的課題。我期待受到這趟在台北展示的藝術所啟發。」

此次共規劃五大亮點主題展區，分別為「畫廊精萃展區」呈獻精選自全球的75家國際級頂尖畫廊，多數畫廊來自亞洲；「新生畫廊計劃」推薦並資助7家營運未滿8年、充滿創新潛力的年輕畫廊；「個人展藝展區」以個展形式，聚焦新興藝術家和極具代表性藝術大師的單一主題展覽，將有18家畫廊參與；「藝術沙龍」展示各家參展畫廊推薦價格低於8,000美元的作品，吸引年輕或新晉收藏家；遍佈會場的「裝置藝術展區」，放置各項超越標準展位規模的藝術品，展示藝術家的大型項目和沈浸式的作品。

此外，連續兩年獲得台北米其林指南一星加冕的LONGTAIL，將在台北當代展會現場展開為期四天的「現地快閃餐酒吧」，由米其林星級主廚林明建主廚悉心特製，演繹法式精緻、中式功夫以及東南亞料理的創意入菜，搭配精選調酒、葡萄酒與精釀啤酒通通進駐「收藏家會客廳」一隅。讓你在暢遊世界藝術之際，也能滿足味蕾的呼喚。

該展自即日至19日在台北南港展覽館1館（TaiNEX 1）舉行，台北當代貴賓於Longtail、Chou Chou與WildWood三間餐廳消費出示VIP卡，均可獲得乙份飲品招待。