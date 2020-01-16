埃及傳奇法老圖坦卡門揭露　黃金寶藏特展台北登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）圖坦卡門傳奇揭秘！「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」展出計500多件作品，除了披露法老短暫的統治生涯，更深入淺出的了解埃及文化，將於17日中正紀念堂登場。

埃及法老圖坦卡門被譽為世界十大寶藏之首，極富爭議性的傳説廣為後人流傳，盜墓寶藏於1992年考古出土風靡全球，這次經典作品更來台展出，包含黃金面具、戰鬥馬車、國王座椅等，更搭配國家地理頻道知識性的說明影片，讓觀眾深入淺出的了解法老傳奇的一生。

今（16）日的宣傳記者會上更邀請到知名節目主持人浩角翔起分享展後心得，他們更裝扮成法老及埃及豔后熱絡的討論起宮內的生活，也希望能邀觀眾一起享受坐擁上百件聞名世界寶物的快感，體驗近距離穿梭陵墓。



浩角翔起扮成法老及埃及豔后宣傳展覽十分吸睛（圖/台灣英文新聞）

展覽展出共計500餘件作品，依主題規劃五大特色展區，逼真還原「墓室」深入體驗法老長眠千年的古墓，也可從壁畫了解古埃及的生死信仰；「黃金寶藏區」可見金碧輝煌的黃金屋，可見傳說中的黃金面具；知名的阿努比斯等展品可見於「永恆傳說區」，加上「身世秘密區」帶領大家了解埃及文化及信仰。

其中，展覽可見由11.5公斤打造而成的黃金面具，重達1104公斤，其為世界最精美的藝術品之一，這個面具上的圖坦卡門下巴長筒狀的假鬍子，代表法老的智慧；而帽上的金色及青色線條，象徵白天和黑夜，帽沿代表地平線；法老的臉就像從地平線升起的太陽，象徵他就是曙光之神拉-赫拉提加。

主辦單位表示，這次來台展件基於埃及政府宣傳2020年將開幕的「大埃及博物館」相關推廣計畫之一，共同傳遞古埃及文化之美的理念，並與埃及官方以「教育推廣」及「文物保護」共同策劃展出，展出影片也攜手國家地理頻道製作，更將舉辦系列講座及培訓專人導覽。



黃金面具為重點展品之一（圖/台灣英文新聞）