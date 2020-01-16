勞動部：外籍看護工每日工作10小時 語言溝通仍是挑戰

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部1月14日公佈「外籍勞工管理及運用調查」，結果顯示，外籍移工平均每日工作時間約有10.4小時，平均薪資為1萬9,947元，包括經常性薪資1萬7,550元以及加班費2059元。此外，「語言溝通」仍是雇主管理及運用移工遇到的最大困難。

根據勞動部統計，截至2019年6月，事業面移工總薪資平均為2萬9,029元，其中經常性薪資為2萬3,514元。外籍家庭看護工總薪資平均為1萬9,947元，包括經常性薪資為1萬7,550元。

事業面移工總工時平均為187.8小時；外籍家庭看護工每日實際工作時間平均約10.4小時，有9成6每日連續休息時間超過8小時。

此外外籍家庭看護工假日都有放假或部分放假者占65.6%，假日不放假雇主都有發給加班費占逾9成8。

勞動部表示，雇主管理及運用移工時，主要挑戰為「語言溝通困難」，尤其家庭雇主，高達7成2，其次其次為愛滑手機、聊天」占49.5%。

勞動部表示，為保障外籍家庭看護工休假權益，自2018年12月起推動「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務」，如聘僱外籍家庭看護工之被看護者，符合經縣市長期照顧服務管理中心評估失能等級為第7級至第8級者，得免除1個月空窗期之限制，外籍家庭看護工短期休假即可申請喘息服務。