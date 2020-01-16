2019新型冠狀病毒感染源未釐清 台灣疾管署提升武漢旅遊警示

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣專家完成中國武漢疫情訪查行程，今（16）日表示，武漢肺炎有3成病例無海鮮市場接觸史，因主要感染源不明，疾管署提升武漢旅遊警示。

因應中國武漢地區嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國日前派出傳染病防治醫療網莊銀清指揮官及防疫醫師洪敏南前往中國武漢，獲取疫情相關資訊，並於今（16）日召開返國說明會。

洪敏南表示，至武漢拜會期間，除了解當地最新疫情發展與防疫應變作為，並赴當地醫院實際考察及參觀負壓隔離病房，了解疑似病患診治流程及感控措施，行程都是中國方安排，在場還有香港、澳門的專家。

中央社引述洪敏南說法，此次查訪重點在於釐清病毒會不會人傳人，結果發現 41例病例中，有2起家庭群聚，一起是夫妻，另一起是父親、兒子和姪子。其中夫妻那起群聚，先生在華南海鮮市場工作，但太太沒有去過海鮮市場，且發病時間在先生的5天後，傳達了重要訊息「有可能在家庭內發生傳染」，有限度人傳人很難推翻。

第二起群聚的3名病患都在海鮮市場上班，且發病日相隔在2天之內。雖然是家庭聚集，但發病時間短，又有共同市場暴露，可能是因接觸某些不明原因的感染源而感染，這是後續重點監測方向。

報導中也提到，在武漢的41名病例中，有7成有海鮮市場暴露史，另有13人沒有暴露史，但這些人的感染來源還有待釐清，目前中國也積極做動物檢體的採樣。

目前中國釋出的訊息包括：2019新型冠狀病毒不排除「有限度人傳人」，疾病潛伏期可能為2週，感染源不明，臨床初判有潛在疾病、肥胖者是重症高風險群。治療方面，初步建議盡量不要插管，以高流量氧氣取代插管降低其他併發症發生。

因泰國及日本相繼出現未赴華南海鮮市場之確診病例，研判武漢當地雖不排除有限人傳人風險，然感染源尚未釐清，疾管署宣布自即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

疾管署提醒，計劃前往前往中國武漢及鄰近區域之民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多之公共場所及接觸野生和禽畜類動物，並做好個人防護措施；返國14天內如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)。