北捷取消8折優惠　2月起採常客優惠　搭越多、現金回饋越多

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）雙北市政府今（16）日宣佈，2月1日起取消8折優惠，實施常客優惠，未來將依照搭乘次數，每月分級回饋，最高回饋30%，相當於全票7折，因此提醒民眾記得使用同一張票卡，才能集中累積搭乘次數，以獲得最多的回饋金。

台北捷運表示，2月1日起推出的常客優惠措施，依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」；所謂的「次數」，是指完成「進站刷卡、出站扣款」為1次，捷運票證閘門會在旅客出站刷卡時，除了進行扣款(以全票票價計)，也會記錄當月這張票卡的搭乘次數及金額。

每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，旅客在下個月起的6個月內，再次使用同一張卡刷卡搭乘時，卡片內就會自動把回饋金，加值到這張卡片的電子錢包，回饋金可以用來搭捷運、公車，也可以用來消費購物。

舉例來說，林先生3月使用同一張電子票證搭乘捷運35次，每次搭乘捷運全票票價20元，則該月這張票卡搭捷運扣款金額為700元，3月結算後，林先生可享現金回饋20%，即為140元；林先生只須在4月到9月之間，再次使用這張票卡通過捷運車站閘門，系統即會直接將回饋金140元加值到票卡的電子錢包作為現金使用。

（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）

而新的票價優惠方案實施後，原有公車轉乘優惠不受影響，包含定期票、敬老卡及愛心卡（4折）、兒童卡（台北市6折、新北市4折）等法定優惠票的優惠方式及金額也不變。

台北捷運說明，2月1日起，原有1280公共運輸定期票仍是無限次搭乘雙北捷運、公車和淡海輕軌；1280定期票，針對的是長途搭乘的旅客，常客優惠則是針對短程、搭乘次數多的旅客，旅客可依據自身搭乘的里程及次數，決定適合自己的優惠措施。

此外，為因應常客優惠措施，北捷也從1月份起，提前加碼累積旅客電子票卡的使用次數及搭乘金額，並在2月1日結算後，按照常客優惠決定現金回饋比例，並用系統自動加值方式回饋現金。

北捷呼籲大家，即日起，養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多的回饋金；另外，建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。