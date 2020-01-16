台灣北中南foodpanda外送員串聯罷工　抗議公司片面毀約、降低薪資

高雄16日也有約10名外送員在瑞豐夜市前機車停車格集結，高喊「抗議foodpanda片面減薪，剝削外送員」並罷送表達不滿。中央社 高雄16日也有約10名外送員在瑞豐夜市前機車停車格集結，高喊「抗議foodpanda片面減薪，剝削外送員」並罷送表達不滿。中央社

50多名foodpanda外送員16日騎乘外送機車，在台中市政府旁府會園道繞行表達心聲。中央社 50多名foodpanda外送員16日騎乘外送機車，在台中市政府旁府會園道繞行表達心聲。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）熊貓公司foodpanda食物外送員不滿公司片面更改送單費用計算方式，在臉書粉絲團「靠北熊貓」呼籲foodpanda外送員在今天(16日) 以罷工表達不滿，同時於北、中、南三地集結、陳情。

Foodpanda外送員今舉行北部罷工記者會，到場的外送員人數雖不如預期；不過根據中央社記者實測，相較以往中餐時段foodpanda訂餐僅需等待20分鐘至30分鐘，今天午間時段，等待時間超過40分鐘，顯見罷工行動發揮效應。

中部方面今天上午有50多名foodpanda食物外送員，騎外送機車在台中市政府旁府會園道繞行，並集結在市府廣場前高舉白布條呼喊口號陳情，由市府勞工局代表接收外送員陳情書。外送員希望勞工局協助保障權益；勞工局則表示，會站在勞資和諧、保障勞工權益立場，做最大努力。

Foodpanda台中自救代表群召集人劉雲程接受媒體聯訪時表示，熊貓公司在農曆年前片面毀約，依約原本薪資外送1單是新台幣70元，這次公司卻沒有經過同意就調整合約內容，將台中薪資降到57元，台北降到60元，利用承攬制度隨意更改獎金、班別。

劉雲程說，員工在跑單或送件過程中，油錢、機車損耗與保險都是自己承擔，公司又針對員工分組別，影響排班與接單。

另外，外送員也不滿外送系統的電子錢包，劉雲程解釋，外送員有時會向顧客收取餐點現金，因此必須先預先儲值到電子錢包墊付，在收取餐點現金時，公司再從外送員錢包扣款。原先上班前只要先預儲5000元，但農曆年前卻必須先匯入近4萬元才能上班，否則會被停班。

自救會指出，熊貓公司目前徵才無上限，導致加入的外送人員越來越多，目前中部地區就有9787名外送員，讓外送員接到的單越來越少。

劉雲程舉例說，先前自己1天工作15小時，收入約2100元，但同樣的工時，現在收入僅剩約1300元。

多名foodpanda外送員16日在台中市政府前廣場高舉白布條、呼口號陳情，盼勞工局協助保障權益。中央社

台中市勞工局表示，會站在勞資和諧、保障勞工權益立場，若有勞工權益受到損害，可向勞工局申訴申請調解。

勞工局指出，不管是僱傭關係或是承攬制度，未經雙方同意公司不能片面更動說好的報酬；若雙方約定屬承攬契約，片面變更承攬契約給付條件，外送員可依民法第505條請求平台業者依雙方原約定給付報酬。

北部的foodpanda外送員范先生指出，外送員不滿公司事前沒有溝通，就片面更改計薪方式，大大影響外送員生計。若一個月接1000筆訂單計算，原先可以賺8萬元，但新制上路後，現在只能領6萬元，還要達一定接單率，才可領取接單獎金。

另名外送員林先生說，以往單筆獎金可達70元、85元甚至是110元，但現在一率降至60元，新制上路約減少2萬元薪資，扣除油錢、車子保養費與保險費後，獎金所剩無幾。

范先生說，外送員並未享有勞、健保保障，「每一筆訂單都是用生命換來的」，認為資方應該與外送員溝通，且foodpanda持續徵聘新人，僧多粥少下，將影響外送員接單數，呼籲資方應控管人數，保障原先外送員權益。

16日上午有數名外送員在高雄瑞豐夜市前機車停車格集結抗議，拒送表達不滿。中央社

在今天舉行罷工後，媒體關心外送員下一步行動。范先生無奈說，

「因為還有孩子要養，除非找到新工作，否則只能含淚跑下去，還是得繼續跑。」

對於foodpanda外送員罷工行動，台灣協作暨共享經濟協會回應，據了解，業者是因為經營成本提升，才調整計單方式，協會正在積極了解，不樂見外送員權益受到犧牲，也期盼勞資雙方能找到解決方案，以智慧解決問題。

從參與罷工的人數大致可以想見，並不是所有外送員都贊成今天的罷工。有外送員就在「靠北熊貓」臉書粉絲團匿名投稿說:

「明天單多 罷工加油 我努力跑單 我愛你們 與你們同在」。

另有貼文認為擔任食物外送員時間彈性、無業績壓力是優點，若真希望高薪穩定就應該去應徵正職，而不是擔任外送員。