老鄉騙老鄉 印尼失聯女移工靠壓榨同鄉暴富「起大厝」

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）1名50多歲的印尼籍女移工「阿娣」十幾年前失聯，滯留台灣，去年被發現她居然誘騙超過500名印尼同鄉來台打工，卻行剝削之事。「阿娣」靠著壓榨同鄉致富，在家鄉蓋房子。最終被移民署一舉破獲，台中地院依照人口販運防制法、刑法家中詐欺取財罪，判決1年4個月有期徒刑。

《自由》報導，逾期居留的「阿娣」利用同鄉人身份，誘騙印尼籍失聯移工，還與印尼的旅行社人蛇勾結，專門招攬偏遠農村的印尼民眾，打著來台讀書半工半讀、合法工作等旗號，誘騙來台。許多人為了來台賺錢，讓父母賣田、賣牲畜，甚至背上高額負債，只為了支付代辦費用。

等受害人成功來台，一下飛機就被帶到山區，關在小房間內，僅3坪的大小擠滿了20多個印尼同鄉，1天只有1至2餐，吃的還是吐司或一鍋泡麵。有些沒有被派工的受害者，還得支付每天100元的住宿費。

被載去工作的受害人日子也不好過，時薪只要20至30元，其餘的全被「阿娣」收走，根本付不起住宿費。有受害者不忿，偷偷以手機錄影，向警方通報。

移民署彰化專勤隊接獲線報後著手進行調查，發現「阿娣」靠著一名台籍王姓婦人協助，將受害者載往各地工作。「阿娣」靠著壓榨老鄉暴富，在家鄉蓋大房子，甚至幫兒子開了一間超商，讓鄰居相當羨慕，卻沒想到這些錢都是靠著吸同鄉血賺來的。

警方在調查後，全案依照違反人口販運防制法等移送台中地檢署，台中地院依照人口販運防制法、刑法家中詐欺取財罪，判決1年4個月有期徒刑。