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台灣最美「清水服務區」打造日風美食樓　免出國也可享受日本原汁原味

國道3號台中清水服務區，後天(18日)將和日本新東名高速公路同名的「清水服務區」結盟為姐妹，特別打造全日本美食樓層

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/16 15:28
國3台中清水服務區打造嶄新的全日本專區(中央社) 

國3台中清水服務區打造嶄新的全日本專區(中央社) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國道3號台中清水服務區，後天(18日)將和日本新東名高速公路同名的「清水服務區」，締盟為姐妹服務區。

這是高速公路服務區首次跨國際的締盟活動，台灣台中的國3清水服務區，也特別打造全日本專區樓層。

18日國3台中清水服務區「JAPAN DINE 日本美食天堂」開幕，當天晚上6時20分將施放歡慶煙火，清水服務區經理李家蓉表示，民眾可在戶外景觀台、情人步道、清水詩路觀賞煙火。

中央社引述高速公局中區養護工程分局表示，近年來與「中日本高速道路株式會社」旗下負責服務區的子公司「中日本EXIS株式會社」互相觀摩服務區，交流服務型態，去年(2019年) 雙方決定締盟服務區，並首先選擇同名的「清水服務區」。

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台灣國道3號清水服務區位於台中清水地區，設有景觀台遠眺台中港海景以及欣賞大肚山夜景，被稱為國道最美休息站；區內也設有駕駛人休息室，服務貼心。清水服務區去年營收達新台幣7億多元，穩居國道金雞母寶座

這次台日兩國服務區締盟，經營商也展開合作，國3清水服務區耗時半年，將3樓整修為全日本專區。

清水服務區經理李家蓉表示，和日商合作引進多款原汁原味的日本產品，包括日式拉麵、烏龍麵、壽司等，以及日式和菓子、多項工藝品，打造「JAPAN DINE 日本美食天堂」，讓民眾不用出國，也可以感受濃濃日本美食風味。

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