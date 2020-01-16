關懷照顧外籍船員 漁業署補助長老教會設旗津服務站

外籍船員表示，服務中心旗津站的啟用，讓他們有休閒聚會的場所(翻攝自漁業署網站) 外籍船員表示，服務中心旗津站的啟用，讓他們有休閒聚會的場所(翻攝自漁業署網站)

臺灣基督長老教會海員漁民服務中心旗津服務站，昨（15）日正式啟用。為提昇外籍船員福利，落實關懷及照顧外籍船員，前經漁業署協調高雄市政府及高雄區漁會提供房舍，並由該署補助房舍修繕及相關設備購置經費成立旗津服務站，作為外籍船員休憩聚會場所，並由臺灣基督長老教會海員漁民服務中心派人駐點提供免費諮商及權益宣導服務。

漁業署、高雄市政府海洋局及勞工局、高雄區漁會及產業界代表均出席開幕揭牌活動，場面簡單隆重，現場吸引不少外籍船員參與，均感謝各界的用心與期待服務站的啟用，提供他們休閒聚會的好去處。旗津服務站除有社工員駐點外，站內提供Wi-Fi上網、電腦、飲水機、卡拉OK等音響設備，使外籍船員在上岸後，能得到身心紓解及放鬆。

漁業署最後表示，外籍船員為我國不可或缺之漁業勞動力來源，其與我國船主與船長為海上工作的重要夥伴。該署過去已在基隆、澎湖地區協助當地漁會設置休憩中心，以提供外籍船員作業結束返港後適當休憩場所。本次旗津服務站之設立，特別感謝臺灣基督長老教會海員漁民服務中心對於後續維運管理的協助，該署未來將持續透過漁會及民間團體，在其他外籍船員較多的漁港尋覓適當房舍作為外籍船員休憩活動場所，以關懷照顧外籍船員。（新聞轉載自新住民全球新聞網）