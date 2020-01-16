新北首推「媒體識讀」入閱讀教案　教師票選2020閱讀代表字「全」

新北市教育局15日於自強國中舉辦「 108學年度閱讀融入課程教學示例與試題徵選」 成果發表會暨頒獎典禮，以「媒體識讀」為徵選主題， 評選出4件閱讀教學示例及5件閱讀試題徵優秀作品， 共20名教師獲得肯定，現場邀請將新媒體融入課程獲特優的碧華國 中團隊分享，教育局副局長蔣偉民也親自頒獎並揭曉2020年新北 閱讀教育代表字「全」。

副局長蔣偉民表示，本次徵選結合108課綱「媒體素養」 導向精神，並研發主題式閱讀教學方案及試題， 積極鼓勵教師跨領域的教學力。 2020年由新北閱讀推動教師票選出的閱讀代表字—「全」， 拆解後為「入」與「王」的合體，意指閱讀是「學習入門的王道」， 而跨領域閱讀才能汲取多元知識。在108課綱的素養教學導向下， 閱讀能有效整合8大領域課程，看見學習的全貌， 培養全方位的未來人才。

碧華國中陳惠菁等4位老師榮獲2020新北閱讀教學示例特優， 以「帶父母去旅行」為設計主題，結合國文領域的閱讀、 綜合領域的童軍旅行及人文藝術領域的視覺藝術， 利用線上工具Trip Jam規劃行程，以漫畫、 微電影等不同形式表達出與父母一同旅行時的美好， 同時帶學生從論語中所習得表達感恩與實踐孝道， 善用各種新媒體進行領域間橫向統整，是媒體識讀及媒體素養的最佳 示例。

中平國中林志軒老師獲得閱讀試題徵選特優， 81年次的他是歷屆試題徵選比賽最年輕的得獎者， 也是評選中首次將「生活科技」作為題目設計。他將「 營建科技共築閱讀素養」融入閱讀題型，例如： 常見的建築廣告文宣、報章雜誌等，他說：「 希望學生發現與真實世界息息相關的知識，對生活有感。」 因此也參考很多本坊間建築結構的書籍以及傳單，更將< 不能再斜的比薩斜塔：看義大利數百年來如何拉直比薩斜塔> 繪本也作為題材，讓學習不只在教室裡。

教育局表示，新北市持續推動跨領域閱讀教育，除了已投入超過4. 5億改造中小學圖書館為296所學校的閱讀環境換新裝外， 每年將再編列各級學校3,000萬以上的購置圖書經費， 增設150位跨域閱讀教師，補助200間學校辦理跨域閱讀教育， 結合學校、家長、社會團體等內外部資源， 共同培養未來的全方位人才。