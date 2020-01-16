中華電信新春獻禮！行動預付卡上網加倍送

中華電信15日推出4G行動預付卡儲值加倍贈活動，即日起至109年2 月14日前，儲值300元以上之服務，享上網量加倍送， 再大方贈送網內通話費。「計日型」及「計時型」 預付卡亦分別贈送200元及300元網內通話費， 讓您歡喜拜年迎新春。

新春期間限時推出「新春抽抽樂」 優惠活動，100元就有機會抽中30日無限上網量，以及Hami 書城月讀包14天暢讀或Hami Video全館(單點電影除外)7天體驗，透過中華電信APP， 還能將上網流量及體驗序號轉送親友，一同分享年節喜氣。活動自1 09年1月20日起至109年1月29日止每日9:00至21: 00於中華電信APP及網路門市開放搶購，每門(號)每日限抽1 次，通通有獎。

新春優惠一波波，新年換新機，到中華電信申辦「新春開運一路發」 優惠方案，月繳999元以上，最受果粉青睞的iPhone XR、iPhone 7及iPhone 7 Plus，享購機折價1,688元，星粉最愛的Samsung Galaxy S10及Note10系列購機最高現折5,688元。此外， 日前推出的新春漫遊優惠加碼贈25%上網量， 好評延長至1月22日，適用國家包含亞洲、紐澳、美加、 歐洲及非洲等全球81國，春節熱門旅遊地區日本、韓國， 15天2.5GB限時優惠249元，平均1天只要17元。更多新春優惠，詳參https://www. cht.com.tw/home/campaign/ 2020CNY/index.html