要王立強謊稱民進黨唆使　中國孫姓商人講稿曝光

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）澳洲媒體日前揭露，自稱共諜的王立強，去年年底遭前國民黨副祕書長蔡正元與中國商人孫天群威脅利誘，要求他更改說詞、謊稱被民進黨收買。澳洲戰略政策研究所研究員周安瀾（Alex Joske）10日推特上公布孫天群與王立強的對話截圖，孫自稱受國民黨委託，還把與蔡正元擬好的講稿傳給王立強。

去（2019）年12月29日，孫天群將蔡正元給予的翻供三承諾的對話截圖傳給王立強，包括讓中共撤銷對其通緝、代替清償在中國的債務、讓中共輕輕處理其司法責任。

大紀元報導，孫天群與王立強進行了兩次通話，要求其改變說詞並錄製影片。在兩次通話間，孫天群還將擬好的講稿傳給王立強，講稿內容要王推翻去年11月首次向媒體爆料時說法，稱是他自己編造間諜故事，解決自己在澳洲申請政治避難的困難，後來台灣民進黨邱義仁指派人與他在澳洲見面後，並要求他通過媒體爆料中共網軍介入滲透台灣選舉的事情，也要王否認與向心夫婦熟識。

上周大選前，蔡正元召開記者會公布孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強，自稱截圖遭變造。15日凌晨，蔡正元又在臉書發文稱這是一齣「騙子的戲碼」，指有人在編造假共諜的故事以從中贏得選舉。

台灣方面，有國家安全層級的人士向《三立新聞網》表示，蔡正元說詞可疑，指不出這些對話內容哪裡經過變造，又不敢秀出他的截圖，分明有鬼。