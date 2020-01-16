人權組織指中國監控並操控信息 耿爽怒批：中國人權處於最好時期

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）國際人權組織「人權觀察」與「自由之家」日前發佈報告，稱中國政府利用政治、經濟等手段破壞人權，實施監控並操控信息。中國外交部發言人耿爽再度「爆氣」，表示「這兩份報告都沒看到，也沒有興趣去看」，並強調「當前中國人權狀況處於歷史最好時期」

自由之家報告中指出，中國外交官員及安全人員企圖干預他國媒體報導，逾越界限，並透過中國媒體擴大對全球影響力，威脅自由民主社會。報告指出，中國在過去十年來透過此手法，遠端操控他國關於中國的報導，許多地區及語言因此受影響。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）12日表示，執行主任羅思（Kenneth Roth）原定將於香港發表最新年度報告，但被香港當局禁止入境。

人權觀察1月15日發佈的2020世界人權報告，針對全球上百餘國家的人權概況做出評比，中國部分就用了11頁獨立章節分析香港、新疆及西藏的人權情況，以及宗教自由、婦女權益、難民及國際反應等議題。

在昨（15）日的中國外交部例會上，發言人耿爽對此回應，「這兩份報告都沒看到，也沒有興趣去看。」

耿爽表示，這兩個組織長期以來一直戴著有色眼鏡看待中國。他們發表的涉華言論、報告一向都罔顧事實、顛倒黑白，毫無客觀性可言，完全不值一駁。中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。當前中國人權狀況處於歷史最好時期。

耿爽強調，中國媒體秉持客觀、公正、真實、準確的報導原則，為促進中國與世界各國之間的相互了解發揮了積極作用。中國也一直依據憲法保障公民的言論自由。