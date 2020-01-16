今年的總統大選在熱鬧的競選活動之後終於圓滿落幕，選民選出了他們心目中理想的總統人選，這個正確的選擇讓台灣的自由民主制度得以維持，台灣的政經前景也充滿了樂觀與希望。

有趣的是，在這次選舉中，我們也見識到了一位「非典型」的候選人；他的離奇行徑不但讓國人大開眼界，而且更是名揚國際。日本媒體封他為「遲刻魔」(ちこくま)，意思是「遲到大王」；美國著名的財經雜誌《彭博社》則以「失態、民粹、厭女(misogyny)」來形容他。他的故事不由得讓人想起唐朝作家李公佐所寫的短篇小說《南柯太守傳》裡的主人翁淳于棼。

淳于棼，吳楚東平人，生性豪放不羈，酷愛喝酒。自幼不喜念書，只好棄文習武；由於有武藝的專長，他在當時的淮南軍謀得一個基層的軍官職務。但在軍中服役期間他仍不改喜好喝酒的惡習，且跟長官不合，只好退伍返家。

他家的庭院南邊有一棵古槐樹，枝葉茂密，他成天跟一群酒肉朋友在樹蔭下喝酒打屁，他說這是他最快樂的時光。唐貞元七年九月的某一天，他喝得爛醉不省人事，兩個朋友扶他回房休息，並且跟他說：「你先睡一下，我們去餵餵馬，泡泡腳，等你酒稍醒之後我們再離開。」

在迷迷糊糊睡夢中，淳于棼看到兩個穿著紫衣的使者前來對他說：「我們奉槐安國王之命，前來邀請您。」他在迷迷糊糊之中上了馬車，馬車直奔古槐樹下一個洞穴而去，隨即沒入洞中。淳于棼心中甚為詫異，卻也不敢多問。他們前行數十里來到一座大城，城樓上有四個金色大字：「大槐安國」。

槐安國王招淳于棼為駙馬，將女兒金枝公主嫁給他。有了這層裙帶關係，他享盡榮華富貴，出入華車華服，日日冶遊宴樂，僅次於國王。

有一天，他的妻子問他：「你想不想從政？」他說：「我從小放蕩，不學無術，從政一途我一竅不通。」他的妻子說：「你即使是個草包也沒關係，有我就搞定了。」於是妻子就替他去向國王喬了個南柯郡太守的缺。淳于棼雖然自知不是當太守的料，有點心虛，但是還是興高采烈地上任去了。

淳于棼在南柯郡混了二十年，起先倒也平安無事；但是天有不測風雲，有一天「檀羅國」舉兵來犯，國王命他率兵出征。淳于棼命部將周弁率兵三萬迎敵，結果全軍覆沒。雖然國王看在駙馬的份上沒有追究敗戰之責，但人有旦夕禍福，先是周弁背部生疽突然毒發身亡；過沒幾天，妻子金枝公主也生了怪病死亡。

淳于棼遭此變故，心灰意懶，向國王提出辭呈；國王馬上批准，並且將他送回人間。一入家門，他立即由醉夢中醒來，這才發現太陽仍然高掛天上，剛才扶他上床的那兩個朋友還在床邊泡腳哩。這下他才驚覺，夢中二十年歲月其實只是彈指之間而已；二十年的榮華富貴到頭來也只不過是一場空。

這個故事就是成語「南柯一夢」的由來。

不過這個故事最不可思議的一點是，「大槐安國」的國王為什麼會選一個喜好喝酒又不學無術的淳于棼當駙馬呢？

同樣不可思議的是，這次大選為什麼會出現一位「非典型」的候選人呢？

也許這永遠是個謎吧。