台灣幼稚園大班近視率1成　國三生高達9成　專家：元兇恐是這壞習慣

示意圖／pixabay，由Nguyen Dinh Lich提供。 示意圖／pixabay，由Nguyen Dinh Lich提供。

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）寒假期間爸媽要怎麼安排孩子的假期活動呢？別讓孩子沉浸在螢幕產品或長時間近距離用眼哦！據國健署調查結果，台灣幼稚園大班學童近視率為1成，到了國三竟高達9成，且愈早近視者變成高度近視的機會越大，甚至有1成會導致失明。

美國眼科醫學雜誌（Ophthalmology）研究結果提出「長時間近距離用眼」是造成學童視力快速惡化的高風險因子。但隨著時代進步，在寒假期間除了閱讀學習，或上珠算、繪畫等才藝班，加上看電視及使用電腦等，都擺脫不了近距離用眼的必要，若用眼時間未加以控制，當心近視病便悄悄上身。

根據國健署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，台灣幼兒園大班兒童近視率1成、小學一年級學生2成，到了國三竟高達9成。且愈早近視者變成高度近視的機會越大。

此外，500度以上的高度近視容易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有1成會導致失明。

國健署呼籲家長，幫助孩子從小養成護眼的好習慣，「用眼30分鐘 休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上」，建議家長利用假期增加戶外動安排和定期視力檢查等，並注重均衡飲食天天五蔬果，除能提升體能、增進親子感情，培養正確用眼習慣，一旦發現異常，應及早進行矯治。