「卡神」楊蕙如臉書現蹤按讚　「侮辱公署」台北地院今完成分案

更新時間: 2020-01-16 13:57

首次發稿: 2020-01-16 12:32

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）「卡神」楊蕙如等人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，上（12)月2日被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。

中央社報導，台北地方法院昨(15)日收到北檢移送卷證，今天（16日)完成分案程序。

去年檢方還查出，楊蕙如疑似綠營網軍首領。但上（12)月2日依侮辱公署罪起訴後，楊蕙如卻有如「人間蒸發」，神隱迄今，她個人臉書最後一篇貼文也停留在2019年12月1日。

但就在蔡英文總統今年(2020年)1月11日以817萬高票順利連任後，近日有臉友在她臉書留言「蔡英文大勝」，她終於悄悄現身，按了個讚！(如下圖) 另外有網友祝她生日快樂，楊蕙如也給了個讚(如下圖) 。

根據維基百科的資訊，楊蕙如是1978 年 1 月15 日出生，現年42歲。

另外，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（中）今年1月1日主持新年記者會時透露，「卡神」楊蕙如申請網球賽事補助案，調查報告在跨年前已蓋章核定。

《中時》報導，調查報告的結論就是楊蕙如鑽法律漏洞，同一個案子不但跟台北市政府申請款項，也跟中央申請錢，但沒有一個人看到全貌，由於楊蕙如是用會計師簽證，所以只要會計師合作的話，可以一張發票向兩個地方請款。

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圖/楊蕙如臉書.TN後製

楊蕙如行蹤成謎，國民黨上月27日還祭出百萬懸賞金邀請全民「協尋楊蕙如」，前立委邱毅則指出楊就藏身在新北市中和區景平路一間社區大樓中。

2018年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於同年9月中旬在寓所輕生。

檢方查出，楊蕙如於2018年9月6日提供申辦的網路，供友人蔡福明連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」文章。

貼文內容包括「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…」、「爛就是爛、爛到不行、爛到該死的地步…」、「大阪處這些人…講難聽一點叫做黨國餘孽」。

檢方指出，文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。

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