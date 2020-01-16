台北101穿新衣！台灣花布藝術家林明弘最「高」紀錄　投影打造巨型萬花筒

台灣藝術家林明弘創作可見於台北101高聳外牆上（圖/台北當代） 台灣藝術家林明弘創作可見於台北101高聳外牆上（圖/台北當代）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北101過年穿新衣囉！年度藝術盛事台北當代讓藝術走出戶外更高到難以忽視，將台灣知名「花布」藝術家林明弘創作投影到台北101外牆上，似窗花又像古代銅錢的設計巧妙結合當代及傳統，十分吸睛！自即日起至19日晚間18:30、18:40、18:50三個時段一起抬頭看看台北101吧！

第二屆的台北當代藝術博覽會（以下簡稱台北當代），開始嘗試讓藝術打破時間與空間的限制，不僅串連多家台北藝廊延長營業時間舉辦畫廊之夜，更走出展會本身。除了台北市東區藝廊，自去年（2019）11月下旬起，便以90米長數位屏幕陸續展出多位藝術家的大型數位及影像作品之外，現在，全台指標性的台北101大樓，也加入了公共藝術的行列。

台北當代藝博會聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）表示，在香港舉辦藝博會時，跟高樓環球貿易廣場（ICC）合作的經驗十分成功。來到台灣，我們當然也期待能跟指標性的台北101大樓進行這樣的合作。第一屆台北當代結束後就開始多方接觸討論，很高興在今年實現了這個令人期待的計畫。

操刀此項劃時代作品的台灣藝術家林明弘來說，所要表達的理念，就是「從傳統到當代時空的推移」。林明弘最著名的就是使用台灣客家傳統的大紅花布作為圖騰，在中國、英法、日本等國家巡迴展出，造成轟動，也讓世界看見台灣的文化。

林明弘表示，台北101現代化的玻璃外牆似乎已被傳統的花窗取代，逐漸融入夕陽餘暉的色彩。在其中，窗戶與窗戶的錯落交疊，宛如過去與現在時刻交錯的萬花筒一般。建築物外牆上具有代表性的古錢幣被不斷地重複，好像它是鏡頭一樣可以看到今日的城市。

台北101自即日起至19日傍晚的18:30、18:40、18:50三個時段，將會在101大樓的北面，投映展出林明弘的巨幅數位作品。