越南籍移工酒後口角失控 持菜刀砍殺同鄉釀2死1傷

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）昨（15）日晚間在台南市麻豆工業區發生一起移工酒後兇殺命案，裴姓嫌犯因工作與來自越南的同鄉酒後起爭執，憤而持刀殺害，造成2人死亡，1人受傷。裴姓嫌犯趁夜翻墻逃跑，因喝醉酒而體力不支倒在路上，被警方逮捕後就醫戒護中。

《自由》報導， 越南籍裴姓男子與死亡黃姓同鄉平日共事時略有齟齬，1月15日晚間裴男外出喝酒回來後，趁著酒意與黃男理論，雙方起爭執，被在場越南同鄉們勸開，裴男還拿菜刀丟擲黃男。

黃男憤而找同宿舍的妹婿武男前往裴男房間理論，雙方衝突一發不可收拾，大打出手，同鄉們再度勸架，盼息事寧人。

在黃、武2人即將離去之際，裴男拿出菜刀追砍2人，先向武男背後猛刺數刀，武男當場倒地，爾後追砍黃男，此時黃男已經嚇到躲進堂妹的女生宿舍中，裴男持刀踹開房門砍殺黃男，傷及其頸動脈，黃女因阻止裴男，右手虎口遭刀刃割傷。

犯案後，裴男翻過宿舍圍墻企圖逃逸，麻豆警分局員警及消防分隊獲報後前往現場查扣作案工具，並將傷者送醫，但2人在到院前已死亡，黃女在包扎傷口後無生命危險。

麻豆警分局員警立即啟動快打警力30人進行圍捕，裴男因醉酒無力而倒在路上被逮，員警將其送往麻豆新樓醫院就醫戒護中。