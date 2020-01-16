法國安古蘭國際漫畫節　台灣館新生代創作超熱情

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020法國安古蘭國際漫畫節主題定調「Passion of Taiwan Comics」，台灣館呈現台灣不同風格新生代創作者熱情的創作能量，其中，更回顧歷年台灣館的重大事件，台灣獨特的漫畫品牌將於30日至2月2日法國登場。

文化部發布新聞稿表示，第47 屆法國安古蘭國際漫畫節為文化部第9度設立台灣館參展，自2012年開始組團參加法國安古蘭國際漫畫節，歷年召集台灣優秀漫畫家及漫畫出版業者設立「台灣館」， 期待吸引各國出版社和讀者認識台灣漫畫並打造台灣漫畫品牌。

今年主題為「Passion of Taiwan Comics」，文化部邀請及遴選出星期一回收日、阿尼默、高妍、吳宇實四位漫畫家、安古蘭駐村漫畫家Penpoint筆頭、NIN、布洛瓦駐村漫畫家Stellina Chen陳筱涵，以及本次安古蘭漫畫節新秀獎入圍者劉倩帆、Draw Me Comics數位漫畫競賽入圍者水母蟲等創作者，一同參與這場漫畫盛會。



精彩參展作品（圖/文化部）

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，漫畫基地即將在今年1月24日開幕滿一周年，本次安古蘭行前記者會在此舉行，意義非凡。文化部近年投注資源大力扶植台灣漫畫的發展，自107年推出漫畫輔導金迄今已產出逾兩百本單行本及期刊，題材及風格多元，逐漸看到台灣漫畫走出屬於自己的道路；也透過薦送漫畫家海外駐村與參展，提升台灣創作者及其作品的國際連結及聲量。

陳瑩芳透露，日安焦慮、小莊、61chi、常勝的作品都已於安古蘭漫畫節賣出國際版權，期待參展漫畫家，都能在安古蘭漫畫節盡情展現才華及創作能量。此外，今年也首度嘗試於參展活動之後，於漫畫基地將歷年安古蘭漫畫節參展成果重現，並邀請創作者分享參展經驗。



大塊文化郝明義及參展漫畫家於記者會上合影（圖/文化部）

本屆展館分三大區塊，包含「參展漫畫家區」、「推薦書目暨出版社區」與「安古蘭台灣館回顧區」。「參展漫畫家區」展現本次台灣館代表漫畫家的作品特色；「推薦書目暨出版社區」展出2019年金漫獎得獎以及入圍作品、Books from Taiwan入選作品、近期優秀台漫作品等推薦書目，以及大辣、長鴻、開拓、蓋亞/原動力、角川國際、尖端、東立、威向等八家台漫出版社的最新力作與招牌出版品；「安古蘭台灣館回顧區」則是今年台灣館的亮點，彙整了2012至2020歷年台灣館的重大事件，以及因參加安古蘭台灣館而售出國際版權的作品，讓大家一同見證安古蘭台灣館一步一腳印的實績。

另外，本屆新秀獎從各國500多名好手中選出20名入圍者，Draw Me Comics數位漫畫競賽由150多名參賽者中遴選10名入圍者，台灣創作者劉倩帆、水母蟲脫穎而出， 1月30日此二競賽將各公布3名優勝。

透過連年以不同主題設館參展，在歷史悠久的年度盛事法國安古蘭國際漫畫節，台灣漫畫知名度持續升溫，展覽期間規劃漫畫家現場創作、簽名會、版權推介交流會等活動，吸引國際出版社對台灣漫畫作品的關注，另亦多管齊下，透過翻譯出版補助計畫、國際版權行銷推廣計畫等，拓展台灣漫畫的國際能見度，自2012年參展以來已陸續售出國際版權，包含鄭問《東周英雄傳》德文版、日安焦慮《ROAD TO NOWHERE世界邊緣之旅》法文版、61chi與神小風《少女與食夢膜》法、德文版、陳穩升《麵包師之旅》、水晶孔《流浪小孩》、左萱《神之鄉》法語版、米奇鰻《最劣歐洲遊記》西班牙語版、小莊《80年代事件簿》義大利文、法文版等多國版本，文化部期盼藉此國際平台，持續為國人原創作品爭取海外授權及各種合作交流的可能。

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