〈時評〉2020台灣總統大選結束，但仍存在族群及階級歧視問題

2020年台灣第15任總統、副總統選舉、第10屆立法委員選舉於1月11日舉辦，吸引超過1400萬人前往投票，如今結束了，幾家歡樂、幾家愁，我國政壇再度回到主要是藍綠兩黨的局面，見圖1、圖2觀察情況，資料可參考文末的表1、2。

從這兩表推測，蔡英文的票應該來自支持民進黨、時代力量、台灣基進黨、台灣民眾黨、及其他政黨的人。韓國瑜的票應該來自於國民黨、親民黨、其他。宋楚瑜的票應該來自親民黨、其他。

目前台灣形成了三大族群，以非統台獨、非統非獨的台派為第一部分，此部分是蔡英文的支持者。以統一、非獨的非台派為第二部分，此部分是韓國瑜、宋楚瑜的支持者。第三部分是近1/4的不投族。因此可觀察出台灣還是存在兩個不相容的族群。

左起圖1、圖2

自1949年國民黨來台後，已經走過了70年以上。更是經歷過了二二八、戒嚴、禁說母語、美麗島事件、萬年國會、一黨獨大、民選總統、認識台灣、藍綠惡鬥等事件。如今到了2020年的今天，台灣走出過去的傷痛了嗎？台灣的各種對立結束了嗎？作者不得不說諸多對立僅是從顯性轉為部分隱性，如：族群對立(本省外省)、語言對立(現在轉弱)、階級對立(士農工商、軍公教勞)、世代隔閡、統獨對立、男女性別歧視、同性戀歧視(多元成家)等等。而更令人沮喪的是這些對立的情況應該彼此不相關，但不幸的是卻是大多高度相關。見表3：

表3

黨派 國民黨(藍) 民進黨(綠) 族群 外省一二代人居多 本省人居多 語言 主要為國語 皆可 職業別 軍公教居多 軍公教勞不一 年齡 年長者居多 年齡不一 統獨 大多支持統一或被統一 支持台獨 同志認同 排斥同志 不全然排斥 接受新知 低 中

台灣人在政黨的影響下，各個面向高度排他性，使得台灣人族群分化的異常嚴重，若再加上非藍即綠的認知，或是只盲目相信認同政黨的理念，其他政黨都不願理解。而藍綠遇到問題是大多是兩個極端，少有共識。因此可認知為在藍綠惡鬥的情況下，台灣不會有族群融合的一天，會一直是藍的恆藍、綠的恆綠，要等到新一代成長起來才會慢慢有不一樣的情況。

為什麼會族群撕裂如此嚴重，其中有三大要因：

1. 轉型正義問題，如：18%、228受害者等。

2. 文化問題，如：年齡隔閡、統獨問題、同志認同、階級隔閡等。

3. 不肯接受客觀事實與認識新知。如：認識歷史，過度使用錯誤的舊有知識，被假新聞蒙蔽(空汙與核電問題，錯誤的認為民主僅是投票)。

如何終止台灣人各種對立分化的窘境：

1. 落實轉型正義，正視過去的族群與世代傷害，妥善處理才能淡化仇恨。目前太多是用傲慢施捨的方式再次凌虐受害者，並持續用一雙隱形的手讓被害者抓著仇恨不放，讓原本的傷痕一再的被掀開、再劃一刀。

2. 用網路認識台灣與世界歷史，採納先進國家方法，才能改善現有問題，如：民主、能源、經濟等。

3. 討論事情時不以主觀來討論，而是基於客觀數據加以討論，找出共識，才能真的解決問題。

4. 不以一個(或少數)問題點而全盤否定一個人或是政黨。

5. 扶持更多小黨，造成對立的政黨的比例及支持者應該慢慢減少。而這一天，也不會太久遠，見表4、5、圖3、4，可以發現台灣的多黨化情況(一定比例支持者的政黨)、全民民主(中間選民變少)正在不斷進步。

左起：圖3、圖4

結論：

台灣對民主是以中體西用的態度，僅有民主的形式卻不理解民主的本質。造成了許多報復性民主，因一個論點不合就改投另一個，未經思考對台灣的民主是否有惡劣影響。在諸多面向的影響下，台灣變成主要以藍綠中的三大族群，其中族群、階級歧視、諸多對立仍未結束。若不大刀闊斧解決這些問題，如：轉型正義、不客觀討論、不採納先進國家方法、不認識民主等。台灣會不斷動盪，沒有向心力，且沒有國家的中心思想，造成侵略者對台的進一步分化與掠奪，讓族群、階級歧視的問題不斷存在。人民應知道全民民主的重要性，不應該存有對政治無所謂的心態，並且要讓台灣的多黨化政治趨於成熟，更重要的是愛台灣的政黨要越來越多。

補充說明：

表1

數量 該候選人得票數

佔有效票數的比例

= 得票率 數量

佔全體可投票數

的比例 小計 蔡英文 8,170,231 57.13% 42.31% 74.90% 韓國瑜 5,522,119 38.61% 28.60% 宋楚瑜 608,590 4.26% 3.15% 無效票數 163,631 0.85% 未投 4,846,534 25.10% 25.10% 總計 19,311,105 100.00% 100.00% 100.00%

表2

表3

表4

數據來源：中選會

2020年：https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/IDX/indexT.html

2016年：http://vote2016.cec.gov.tw/zh_TW/IDX/indexP1.html