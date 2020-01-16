歐洲議會通過友台決議 外交部：與歐盟深化合作

歐洲議會通過2項年度報告決議案，內容包括重申挺台參與國際組織。外交部今天說，歐洲議會在台灣大選後通過這些決議案，更具重要意義；將持續與歐盟深化合作，共同捍衛民主自由、促進區域和平。

外交部發布新聞稿指出，歐洲議會15日表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy）年度執行報告，以及「共同安全暨防禦政策」（Common Security and Defence Policy）年度執行報告決議案。

外交部表示，決議案內容延續去年12月4日外交事務委員會表決通過的條文，強調歐盟與東亞及東南亞強化關係的重要，呼籲東海、南海及台海相關各方透過和平方式解決歧見，關切外國專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾他國選舉並威脅亞洲民主，以及重申支持台灣有意義參與國際組織。

外交部說，在台灣11日舉行總統、立法委員選舉後，歐洲議會全會通過這2項決議案，強調歐盟對區域安全、民主的重視，更具重要意義；外交部對此表達感謝。

另外，外交部表示，歐洲議會議員索埃德羅娃（Michaela Sojdrova）也提及，台灣因應外部勢力介選，於去年年底通過「反滲透法」，與歐盟反制外來政治勢力干預歐洲選舉立場一致，台歐盟應該在相關領域加強合作。

外交部指出，未來將持續與歐盟在內的理念相近夥伴深化合作，共同捍衛民主自由的價值，以促進區域和平、穩定及繁榮。