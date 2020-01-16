超衰！台灣嘉義救護車遭自小客衝撞　消防局追加4輛救護車運送7傷患

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）嘉義縣消防局雙福分隊救護車今(16)日凌晨出勤救護，行經嘉義市中興路、友愛路口，與一輛自小客車發生事故，造成7人受傷，所幸皆輕傷；原因待調查釐清。

嘉義市消防局於凌晨2時26分接獲報案，中興路與友愛路口發生車禍，立即派遣器材車及救護車前往，救護人員抵達現場，發現一輛自小客車與運送病患的嘉義縣消防局救護車發生碰撞，自小客車的車頭全毀，救護車右前輪受到強烈撞擊脫落，零件散落一地。

綜合自由與中央社報導，救護車側面遭撞，救護車車門凹陷、右前輪掉落。兩輛車的車頭均全毀，共7人受傷。

消防局表示，當時該路口為紅燈，救護車開警示燈及鳴笛聲穿越，而自小客車駕駛車上載有2名乘客，在該路口雖聽到救護車鳴笛聲，但未避讓救護車而撞上。

事故救護車上有1名呼吸急促男病患，另陪同病患的家屬及2名消防員，以及自小客車上3人均沒有受困，坐在騎樓等待救援，7人輕傷，意識清楚。

嘉義市消防局加派4輛救護車、1輛器材車協助救援，分別送嘉義基督教醫院、部立嘉義醫院及台中榮總嘉義分院，相關肇事原因由警方處理。

嘉義縣消防局第二大隊表示，雙福分隊救護車凌晨出勤務，載著呼吸急促、年約80多歲的老翁前往部立嘉義醫院急救，不料行經嘉義市中興路、友愛路路口，與一輛自小客車發生事故，還好車上人員無生命危險。

警方指出，當時救護車從中興路往部立嘉義醫院方向行駛，自小客車則是友愛路往市區方向行駛，自小客車駕駛疑似未禮讓救護車造成事故，雙方駕駛均無酒駕。