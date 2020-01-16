國美館首屆台灣國際光影藝術節　「光之饗宴」義大利設計師磅礴登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020台灣國際光影藝術節串連台灣燈會，以「光之書寫」邀請國內外藝術家帶來大型科技裝置藝術作品，透過投影及音效打造沉浸式感官體驗，將於18日至2月23日台中國美館內及戶外登場。

國立台灣美術館（以下簡稱國美館）首度舉辦「台灣國際光影藝術節」，由交通部、文化部、中華電信、台灣高鐵、及陽明海運合作推出，昨（16）日宣告記者會上由文化部常務次長李連權主持，交通部長林佳龍、國美館館長林志明、陽明海運文教基金會董事長謝志堅、參展藝術家莊志維、丁建忠及何理互動等均出席。



文化部常務次長李連權（右四），交通部長林佳龍（右五）、國美館館長林志明（右三）、陽明海運文教基金會董事長謝志堅（右二）等貴賓於記者會上合影（圖/台灣英文新聞）

交通部長林佳龍則表示，台灣是光電大國，本次在技術之外，也帶入藝術元素，讓光影藝術節不僅單展示「光」，同時也思考作品跟地景的結合。期待在熱鬧活動之外，能將活動提升到藝術的層次，也讓整個城市的設計力更加提高，讓台灣燈會成為一個國際品牌。

國美館館長林志明提到，藝術節結合交通部觀光局近年大力提倡「燈會2.0」的概念，召集來自義大利、日本、法國及台灣等地藝術家，除了館內空間由台法藝術團隊－電波接受器（sondes A/V Duo），以投影及音效打造沉浸式感官體驗外，也延伸到館外星光草坪、空橋、及迎賓廣場等處，希望民眾對國美館有新的認識。

此次，藝術節邀請到國內外知名藝術創作者，其中，甫於台北市打造「光之饗宴」裝置藝術的日本神戶光節策展人義大利籍設計師丹尼爾蒙特韋德（Daniel Monteverde）也參與展出，另外，也包含多次創作國內大型典禮藝術裝置的何理互動，曾受邀東京、洛杉磯等國際展出之聲光藝術家姚仲涵、台中國家歌劇院駐館藝術家莊志維，以及善於以光作為主要創作軸線的藝術家丁建中，及台灣藝術史沉浸式體驗展演創作台法團隊電波接收器（Sondes A/V Duo）等。

其中，科技藝術團隊何理互動擅長跨界嘗試多媒材創作，參展作品「頻道」透過光影線條打造出一個奇幻隧道，設計師魏子菁表示，光是空間的顏料，參展作品像是一種錯覺或幻覺，希望呈現一種半夢半醒前的精神狀態。

戶外光影作品將於18日至2月23日展出，每日晚間5點至10點開放參觀，除夕及初一照常開燈；台灣藝術史沉浸式展演（201展廳）於26日開放至3月1日，邀請民眾漫步於國美館的閒暇夜晚，近距離感受光影藝術的實驗創新與突破；2月15日將以展演主題核心「光之書寫」為題舉辦國際論壇，活動訊息請前往官網查詢。

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何理互動《頻道》（圖/何理互動）



莊志維《森林裡的洋流》（圖/莊志維）



大西康明《Edge of Void》 （圖/大西康明）



Monteverde《Costellazione, Messaggeri delle stelle》（圖/Daniel Monteverde）