美國與中國簽首階段貿易協議　道瓊與標普指數創新高

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美中雙方當地時間15日在白宮正式簽署第一階段貿易協議,中方承諾未來2年購買2000億美元商品,但美方對中國進口商品加徵的懲罰性關稅暫時不會撤銷,將持續至第二階段協議談判完成。

美國總統川普今天(美國時間15日) 在白宮與中國國務院副總理劉鶴共同簽署這份歷史性協議,長達18個月的美中貿易戰火也暫時告一段落。

川普表示,今天是歷史性的一天,隨著歷史性的美中第一階段貿易協議簽署,將邁向公平、對等貿易的未來,為美國勞工、農民與家庭創造有經濟正義與安全的未來。

他也感謝正在同步觀看這項儀式的中國國家主席習近平,並表示他將在不久之後前往中國訪問。

美國與中國今簽署第一階段貿易協議,華爾街股市盤中走勢震盪,三大指數都收紅,道瓊指數與標準普爾500指數再創新高,道瓊指數並首度收在2萬9000點以上。

中央社報導,道瓊工業指數終場上漲90.55點,或0.31%,收在29030.22點。

標準普爾500指數上漲6.14點,或0.19%,收在3289.29點;那斯達克指數上漲7.37點,或0.08%,收在9258.70點。

Before President @realDonaldTrump took office, Washington long tolerated unfair trade practices that helped special interests while hurting U.S. workers.



Now, Americans have a President who puts them first at the negotiating table.



Today's big news: https://t.co/A68ueVC88u pic.twitter.com/gqEavTG40q