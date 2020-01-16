美國與中國簽首階段貿易協議　道瓊與標普指數創新高

美國總統川普(右) 15日在白宮與中國國務院副總理劉鶴（左) 共同簽署歷史性的貿易協議 (圖/白宮推特) 美國總統川普(右) 15日在白宮與中國國務院副總理劉鶴（左) 共同簽署歷史性的貿易協議 (圖/白宮推特)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美中雙方當地時間15日在白宮正式簽署第一階段貿易協議，中方承諾未來2年購買2000億美元商品，但美方對中國進口商品加徵的懲罰性關稅暫時不會撤銷，將持續至第二階段協議談判完成。

美國總統川普今天（美國時間15日) 在白宮與中國國務院副總理劉鶴共同簽署這份歷史性協議，長達18個月的美中貿易戰火也暫時告一段落。

川普表示，今天是歷史性的一天，隨著歷史性的美中第一階段貿易協議簽署，將邁向公平、對等貿易的未來，為美國勞工、農民與家庭創造有經濟正義與安全的未來。

他也感謝正在同步觀看這項儀式的中國國家主席習近平，並表示他將在不久之後前往中國訪問。

美國與中國今簽署第一階段貿易協議，華爾街股市盤中走勢震盪，三大指數都收紅，道瓊指數與標準普爾500指數再創新高，道瓊指數並首度收在2萬9000點以上。

中央社報導，道瓊工業指數終場上漲90.55點，或0.31%，收在29030.22點。

標準普爾500指數上漲6.14點，或0.19%，收在3289.29點；那斯達克指數上漲7.37點，或0.08%，收在9258.70點。