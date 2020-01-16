捷克議員：台灣能見度顯著提升　兩國關係將深化

捷克眾議院友台小組主席班達（右）15日贈送禮物給來 訪的台北市長柯文哲（左）。 中央社記者林育立布拉格攝 109年1月16日 捷克眾議院友台小組主席班達（右）15日贈送禮物給來 訪的台北市長柯文哲（左）。 中央社記者林育立布拉格攝 109年1月16日 (來源 中央社)

捷克眾議院友台小組主席班達今天會見來訪的台北市長柯文哲時表示，台灣在捷克的能見度近來顯著提升，他相信台北與布拉格締結為姐妹市後將深化兩國的關係。

人民民主黨（ODS）的班達（Marek Benda）、海盜黨的米哈樂（Jakub Michálek）、利帕夫斯基（Jan Lipavský）、不滿公民行動黨（ANO）的柯特（Josef Kott）等眾議院友台小組的成員，今天在眾議院熱情歡迎柯文哲率領的台北市府代表團。

從2006年起即擔任友台小組主席、曾訪台9次的班達致詞時，首先恭喜台灣成功舉辦總統選舉，徹底實踐民主。他表示，台北與布拉格締結為姐妹市後，台灣與捷克的關係將進一步深化。

在眾議院憲法暨法律委員會擔任主席的班達說，過去一年來，由於布拉格與北京的一中條款爭議，以及台灣代表參加會議時因中國施壓被迫離席等事件，台灣在捷克的能見度大增，一般民眾或許沒去過台灣，不過都知道台灣這個國家。

台北市長柯文哲致詞時則指出，台灣與捷克共享民主自由的價值，他相信兩國將從彼此的合作受益。

柯文哲與市府官員、市議員隨後在專人的導覽下參觀眾議院。眾議院是捷克主要的立法機構，每4年改選一次，目前有9個政黨，下次大選預計明年舉行。