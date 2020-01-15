陸委會：台堅拒一國兩制 北京一廂情願無法改變

總統蔡英文勝選後提出兩岸互動原則，中國國台辦今天以「撼山易，撼『九二共識』難」回應。陸委會表示，北京的一廂情願與強制打壓，無法改變國人堅拒「一國兩制」的集體意志。

針對蔡總統11日勝選後呼籲中國，「和平、對等、民主、對話」是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天則宣稱，堅持「體現一個中國原則的『九二共識』，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎」，「撼山易，撼『九二共識』難」。

大陸委員會傍晚透過新聞稿表示，政府維持兩岸和平穩定現狀的立場一貫，台灣選舉結果是對未來台海情勢發展釋放堅定明確的訊號，展現國人堅拒中共「一國兩制」的集體意志。北京當局必須懂得尊重、勇敢面對現實，更須深刻思考這段時間以來，其「一廂情願」與強制打壓都無法改變這個事實。

陸委會指出，北京當局應理性思考蔡總統提出「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵基礎，才是真正有利於各自發展與人民福祉。兩岸關係非單方之責，對岸應儘早調整單邊政策思維、放棄操弄威嚇打壓，進而回到兩岸良性互動的正道。

陸委會並呼籲中共當局，首先正視中華民國是主權國家、台灣從來都不是中華人民共和國一部分的事實；認清台灣前途只有台灣2300萬人民有權決定，「任何威脅利誘都不會撼動我們對維護國家主權與民主自由的堅定信念」。

另外，蔡總統今天也宣布已簽署並公告反滲透法。馬曉光上午批評，反滲透法是「不折不扣的惡法」、「箝制台灣同胞的自由意志」、「剝奪台灣同胞進行兩岸交流的權利」等。

陸委會傍晚則回應，舉世皆知北京當局對台滲透干預情形嚴重，屢將政治黑手伸入交流活動。這種惡質的行徑，才是破壞交流秩序、戕害台灣人民自由意志的元凶。

陸委會指出，已依行政院指示會同內政部、外交部、法務部、中央選舉委員會及海基會等相關單位共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，由陸委會主委陳明通擔任召集人、副主委邱垂正擔任副召集人，各相關機關副首長擔任小組成員。

陸委會表示，協調小組將加強反滲透法的對外宣導與即時澄清，並將違法或不違法的相關行為態樣具體類型化，提供外界參考，使執法標準更易於分辨瞭解。

陸委會重申，反滲透法是「反滲透」而不是反交流，只有在地協力者受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透」，進而從事違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等5種「不法行為」，才是處罰的對象。