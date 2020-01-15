兩岸關係走向 國台辦：決定因素是中國發展進步

中國國台辦發言人馬曉光在今年首場例行記者會表示，從根本上說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是中國大陸的發展進步；新的一年將持續擴大兩岸經濟交流並深化兩岸融合發展。

國台辦今天的例行記者會除了是2020年首場記者會，也是台灣總統大選後第一場記者會。在總統蔡英文以歷史性高票連任成功後，國台辦對於兩岸關係以及對台政策措施的表態，深受矚目。

在記者會開場，馬曉光首先透過回應陸媒的提問，展望了今年的兩岸關係。

他說，雖然台海形勢持續複雜嚴峻，但中國大陸有足夠信心和能力戰勝各種風險挑戰，「從根本上說，決定兩岸係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步」。

馬曉光並指將繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持「一個中國」原則，「堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進兩岸同胞利益福祉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。

除了重申在台灣深受質疑並被拒絕的「一國兩制」方針，馬曉光也表示，「新的一年，我們將持續擴大兩岸經濟交流與合作，不斷深化兩岸融合發展」。

對於蔡總統在勝選感言中向北京拋出的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，馬曉光則以「撼山易，撼『九二共識』難」、「遏制台獨」、「台海形勢走向和平穩定無法阻擋」及「台灣的前途在於統一」等4點說明加以回應。

至於國民黨敗選後，內部出現反思「九二共識」聲音一事，馬曉光說，兩岸關係和平發展建立在堅持「九二共識」共同政治基礎上，一切反對台獨、贊成兩岸關係和平發展的政黨、團體和人士，都應當倍加珍惜。

此外，在回答「台灣的年輕人離大陸越來越遠」的問題時，馬曉光說，「青年是中華民族的未來，兩岸青年應該多交流、多溝通，對於台灣青年人我們絕不會放棄」。

他表示，中國大陸將透過持續不斷的交流以及政策措施，「增進台灣青年對大陸更加客觀、正確的認識來創造條件」，「綿綿用力、久久為功」，相信包括年輕人在內的兩岸民眾會越走越近、越走越親。

除了「嚴肅」的政治議題，馬曉光在記者會中也展露笑容回答了「大陸記者駐點配偶探視」等問題，鬆緊交錯的態度以及強調今年將持續擴大兩岸經濟交流合作、不斷深化兩岸融合發展的表態，有別於媒體事前預期這場記者會可能呈現的「肅殺」氣氛，也讓外界好奇其中是否有「弘外之音」。

在國台辦今天記者會的同時，兩岸政策協會在台北舉辦「2020總統大選選後政局與兩岸關係」民調座談會。

有學者在會中分析，武漢肺炎疫情發生後，陸方願意讓台灣派遣專家赴當地考察，展現了對台灣官方的善意，春節後，兩岸關係可能會有新局面。