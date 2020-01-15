台灣國防部：海軍司令黃曙光接任參謀總長

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）故參謀總長沈一鳴一級上將2日因黑鷹直升機失事殉職，國防部今天發布新聞稿宣布新總長人事案，參謀總長由海軍司令黃曙光上將接任，16日生效。

UH-60M黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴上將殉職，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理迄今。國防部表示，奉蔡總統核定，參謀本部上將參謀總長職缺，由海軍司令部司令黃曙光上將調任；海軍司令部上將司令，由參謀本部副參謀總長執行官劉志斌上將調任；參謀本部上將副參謀總長執行官，由國防部常務次長徐衍璞中將調任，同時晉任陸軍二級上將，上述調任案，均明天生效。

黃曙光的學歷為，海軍官校68年班、國防大學指揮參謀班82年班、國防大學戰略參謀班90年班；曾任國防部作戰及計畫參謀次長室處長、海軍一六八艦隊艦隊長、海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令、海軍司令部司令。

根據國防部資料，劉志斌是海軍官校73年班、戰院96年班，曾任海軍參謀長、總統府侍衛長、海軍艦指部指揮官等重要軍職，學、經歷完整。

國防部指出，徐衍璞為陸軍官校72年班、戰院87年班，曾任陸軍第十軍團參謀長、陸軍副參謀長、人次室次長、陸軍第六軍團指揮官等重要軍職，學、經歷完整。徐衍璞也是我國首位具原住民血統的上將。

國防部表示，徐衍璞任現職期間，指導國防戰略規劃及兵力結構整建等重大工作有貢獻，特拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，希望藉其豐富經驗，持續推動各項建軍備戰工作。