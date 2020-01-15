沖繩再爆豬瘟疫情　政府擬隔離「阿古豬」　業者盼盡速注射疫苗

示意圖／pixabay，由Jai79提供。 示意圖／pixabay，由Jai79提供。

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本沖繩今（15）日再爆豬瘟疫情，預料將再撲殺1825隻豬。沖繩縣農業團體代表今天拜會日本農林水產大臣江藤拓，盼盡速為豬隻注射疫苗，並嚴加保護沖繩特有種「阿古豬」，沖繩縣政府也開始檢討將種豬運往離島等地隔離的做法。

日本沖繩縣政府於8日宣佈，沖繩本島中部宇流麻市的養豬場有家豬感染豬瘟（Classical Swine Fever，CSF，又稱典型豬瘟，不是非洲豬瘟），這是該縣自1986年10月以後、近33年來首次出現豬瘟

而今日上午沖繩縣政府再次證實，宇流麻市另一處養豬場也被確認新的豬瘟疫情，這一波將撲殺約1825隻豬。

中央社引述日本琉球新報報導，今天被確認感染豬瘟的養豬場，位於首波疫情養豬場的半徑3公里內；被縣政府監控的養豬場14日通報有豬隻死亡，經過檢驗，今天結果呈現豬瘟陽性反應。

受到最新一波疫情影響，沖繩縣知事玉城鄧尼宣布成立「沖繩縣豬瘟防疫對策相關人士會議」；玉城並說，包括注射疫苗在內，將進行總體性的對策討論。

沖繩縣截至昨天為止已撲殺7326隻豬，隨著疫情蔓延，如何確保足夠的掩埋場來掩埋死豬，料將成未來課題。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣農業團體代表今天拜會江藤拓，希望盡速為沖繩豬隻注射疫苗，並保護當地特有種「阿古豬」。

農業團體代表今天前往農林水產省訪問，親手將陳情書交給江藤拓。

陳情書指出，為最大限度降低豬瘟對養豬業影響，希望能準備充分數量的疫苗並盡速注射；為了不讓特有種「阿古豬」滅絕，應嚴加保護擔任繁殖任務的種豬。

江藤說，不論是疫苗注射還是要隔離「阿古豬」的種豬，只要沖繩縣政府提出要求，中央就會迅速因應。

農業團體代表指出，目前已有「阿古豬」感染豬瘟，也產生影響，希望相關單位能採取不要再讓疫情蔓延的對策。

此外，日本時事通信社報導，日本中央政府與沖繩縣正在追查可能傳染途徑，另一方面為了不讓沖繩在地特有種「阿古豬」就此滅絕，已開始檢討要不要把「阿古豬」的種豬暫時移往離島等地隔離。