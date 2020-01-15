粵菜餐廳「十二粵」　粵菜始祖．順德菜好評延長

位於台北101四樓的粵菜食府「十二粵」，致力於提供台灣饕客傳統暨美味的粵菜料理，自去年起推出最具代表性的順德菜，廣受好評、備受矚目，餐廳為讓更多來客共享其美味，決定將順德菜延長至3月31日。由十二粵行政主廚徐孫孝親自掌勺，嚴選高品質食材，精湛廚藝，耗工烹調，搖身做出家常好味道。十二粵順德菜單推出共11道台灣不易品嚐到的順德菜式，包括砵仔焗魚腸、魚腐浸時蔬、煎釀虎皮椒等，多道美味佳餚，歡迎蒞臨品賞，詳洽(02)8101-8298。

巧手精工揉合時令食材 展現順德菜原味精髓

順德美食之風，萌芽於秦漢，孕育於唐宋，成型於明代，興盛於清中，鼎盛於民初。在經過了千百年的傳承改良，形成了獨樹一幟的菜系。順德是粵菜的發源地，也是廚師之鄉，故有「廚出鳳城」之說，而作為物產豐沛的魚米之鄉，人民生活富裕，對飲食自有要求，不時不食，味在家常，而妙在五滋六味俱全。2014年，順德更獲聯合國教科文組織授予「世界美食之都」的美譽。

十二粵的行政主廚徐孫孝為讓台灣饕客一嚐順德菜的「巧手精工」，以其卓越手藝，嚴選新鮮時令食材入饌，將一道道鳳城美食的清、鮮、爽、嫩、滑的精髓完美活現於餐桌上，把食材的原汁原味發揮得淋漓盡致。

做工繁複食不厭精 河鮮美味盡現舌上

順德菜多以河鮮為主要食材，其中最具特色也最考驗耐心的「砵仔焗魚腸」已有百年歷史，由於費工費時，目前逐漸少見。主廚以本地虱目魚腸入菜，費工處在於需將一副副魚腸去除帶苦味的魚膽與黏液後香煎去油，再以薑、蔥、蒜、陳皮調味，搭配雞蛋與油條先蒸後焗，帶出魚腸獨特的油潤鮮味；「薑蔥煎焗魚頭」香酥惹味，製作時需先將處理乾淨的大鰱魚頭以獨門特製醃料醃過，再煎焗至微焦香脆，引人吮骨啜肉，胃口大開；「生拆魚肉羹」需將鮮嫩的大鰱魚頭手工將魚肉拆下剝細，再搭配木耳、豆腐、角瓜等兼具口感的食材一同熬煮勾芡，香滑潤喉，味道充滿層次。

「順德煎焗風鱔」亦是一道十分考驗火候的菜色，主廚使用口感極佳的河鰻，悉心清洗乾淨後切片，以獨家煎焗醬醃製，下鍋先煎酥表面，再搭配薑蔥等辛香食材焗熟，保持食物原味之餘，香煎過的切面酥香順口，爽口鮮甜。

遠近馳名的順德魚腐，則是以草魚肉及蛋白攪打成魚漿，再以低溫炸成入口即化、柔軟鮮甜的金黃魚腐。主廚分別以清爽及濃烈兩種作法，帶出魚腐百搭風味：「魚腐浸時蔬」以特製魚湯為底，熬煮魚腐及時蔬，滋潤飽滿清香撲鼻；「蝦籽紅燒魚腐」則以蒜片爆炒出濃烈海香的蝦籽，搭配紅燒魚腐與蕈菇，味濃汁厚，鮮香下飯，能為味蕾帶來不同感受。

品嚐細緻風味 11道順德美食齊上桌

順德菜中的煎釀菜色亦不容錯過。「順德釀豆角」將長豆煮軟冰鎮手工打結後，填入主廚特製，包含豬肉蓉與河蝦泥的釀料，並以欖菜點睛；「煎釀虎皮椒」則以白蝦泥為釀料香煎而成，甘甜鹹香。

由於順德大良盛產水牛奶，心靈手巧的順德人因此研發出不少牛奶食品，與「炒鮮奶」齊名的「大良炸鮮奶」，需先將鮮奶製成果凍狀再冰鎮，待凝固切條後，再裹上特製醬料炸至金黃，外脆內嫩、細膩鮮滑還帶鮮甜，當作甜品也非常合適。

喜愛熱炒口感的饕客，主廚另推薦以白蝦、豬後腿肉、香菇手剁製成的「生炒鮮蝦丸」，質感彈牙的蝦丸，搭配中芹與蒜苗，味香四溢；而順德餐桌上不可或缺的家常好菜「滑蛋河蝦仁」，同時可嚐到蝦的咬勁與雞蛋的嫩滑，兩道小炒都忠實呈現主廚對火候的掌握以及炒功。

十二粵順德菜單供包含11道全新上市的順德佳餚，賓客均可單點品嚐。平日菜單中亦有「蟹肉海皇炒鮮奶」、「蒜香陳村粉蒸肉排」等同屬順德菜系的佳餚可供選擇，歡迎立即訂位，品嚐十二粵「傳、統、粵、精、粹」的美味！