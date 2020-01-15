三峽大板根　春日情人花季一日遊

全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質美人湯泉」的「大板根森林溫泉酒店」，座落於新北市三峽區，經北二高下三峽交流道，只需25分鐘之內即可擺脫城市喧囂，讓您完全進入另一塊自然境界。

「春日情人花季一日遊」賞味花季、攝掠繁花，再把櫻花敷在臉上

大板根花季將於二月初展開，豔麗的緋寒櫻、粉嫩清雅的茶花…將陸續綻放，另外台灣珍貴的真柏，也傲然的挺立於麗池廣場及太子會館旁，一起為您演奏春天的樂曲，另於酒店大廳設了一處浪漫櫻花造景，讓旅客拍照留念，且適逢2/14情人節及3/14白色情人節，情人漫步園區感受浪漫氛圍，泡暖湯讓感情更升溫。

「春日情人花季一日遊」專案內容為：2020/2/1-3/15止，二人成行只要NT$2800，專案內容包含：晚餐兩人份（平日為花季情人私房菜套餐，假日為BUFFET），森林入園享受雨林芬多精，90分鐘VIP情人湯屋乙間，泉美人2片裝面膜一盒，平日花季私房菜套餐內容(主菜一份雙人共食)主菜：板根森林戰斧豬排650G；附餐(每人一份)：芬多精藜麥有機蔬菜沙拉、香草栗子奶油濃湯、手作軟法麵包司康、蘿勒香茄義大利麵、 季節時令水果、巧克力千層蛋糕、咖啡或茶；特製的花季情人私房餐只在春季限定上市喔~

享受花季情人私房餐的美味還不夠，大板根首創結合溫泉生技，研發出溫泉精華保養品，並將櫻花萃取導入保養品內，目前園區內「泉美人」櫻花面膜為相當搶手的暢銷商品之一，讓愛美的您也能夠把櫻花“敷”在臉上。

嬉春板根住房案 春天來了 讓我們泡湯 賞花趣

春天到了百花盛開。就到大板根吧！走一趟芬多精熱帶雨林、再擁一掬碳酸氫鈉美人泉、嚐一口滋補元氣的餐點，為您留下健康與美麗。大板根針對住宿客戶推出一泊二食的「嬉春板根」住房專案，從 2020年1月29日 至 6月30日 止，兩人成行，平日每人只要NT$3000+10%起，內容包含：雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（每人價值@＄680+10%，可選用太子西餐廳套餐或麗宴中式套餐）、免費入園享受雨林芬多精森呼吸、露天溫泉SPA、客房內礦泉水；每房特別加贈大板根熱銷產品「泉美人溫泉面膜」2片裝/盒，2人房送一盒，4人房送二盒。另外每天都有的生態導覽，帶您深入了解自然生態，微暖初春爬山後泡個暖湯，再敷上含溫泉精華及櫻花粹取素的面膜，讓您健康又美麗。

春酒結合渡假 享受全新食尚

大板根裡有百年的板根樹、美人湯、渡假酒店、會議室、烤肉區…等，是一個多功能的渡假園區，大板根讓傳統的尾牙春酒，變成一場健康饗宴以及渡假享受，大器宴會廳，雅緻包廂，主廚用在地食材精心烹調的創意佳餚，每桌只要8800元起！活動期間：即日起至 2020年 3月31日 止，每桌NT$8800+10%起，三桌以上方適用此專案（每桌10人），內容包含：精緻中式桌菜晚餐（每桌贈送2瓶果汁，紅酒1瓶，森林入園門票），另外泡露天溫泉享優惠價。滿五桌，再送露天溫泉SPA券十張（價值四千五百元）；滿十桌再加送住宿券一張（價值七千元）；訂愈多送愈多，歡迎來電洽詢。

詳情請至大板根森林溫泉酒店網站查詢，或洽園區訂房專線: (02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534